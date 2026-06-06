La Policía Local de Murcia ayuda a una familia de patos a cruzar la calle

Agentes de la Unidad de Motoristas de la Policía Local de Murcia actuaron en Santiago el Mayor "para auxiliar y proteger a una mamá pata y sus patitos durante su paseo", indicaron fuentes del Cuerpo.

Al estar las aves 'escoltadas' por uniformados, como se ve en la imagen que el propio cuerpo de seguridad municipal compartió en sus redes sociales, "se evitó el riesgo de atropello, garantizando la seguridad vial y el respeto a la fauna urbana", apuntan las mismas fuentes.

No es la primera vez (ni en la primera ciudad del mundo) que los agentes paran el tráfico temporalmente para proteger a la fauna local. Estos rescates de proximidad ocurren a menudo en entornos urbanos y carreteras. El fin: que las familias de aves crucen a zonas seguras sin dejarse la vida debajo de las ruedas de un coche.

La escena de Santiago el Mayor, aplaudida por muchos, no hizo tanta gracia, sin embargo, a otros. "En cuanto hayan cruzado los patos, a ver si podéis pasar por la calle Huertos en La Alberca, a cruzar a nuestros críos", respondía al post de la Policía un vecino, en referencia a la situación que viven alumnos de un centro educativo de esa pedanía: se quitaron los bolardos y los coches aparcan en la zona de espera a la entrada al colegio.

Otro ciudadano contestaba a la Policía que "pensaba que era de broma" la actuación, mientras que una mujer, de nombre Mar, se limitó a comentar: "Qué bonito". El caso es que los animales están, de momento, sanos y salvos.

En primavera ocurrió una escena similar en Murcia, aunque en esta ocasión sin policías que custodiasen a las aves. Unos patos que habitualmente están en el jardín de La Seda cruzaron a los bares que hay enfrente. Entonces fue uno de testigos, cliente de uno de estos locales, quien hizo las veces de agente improvisado y paró el tráfico un momento para que los animales volviesen a su parque en perfecto estado.

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En Murcia no es raro ver patos en parques y jardines con estanques, como los del Salitre, la Seda o el Jardín de Fofó. Al no estar cercados, de vez en cuando alguno de estos ánades se anima a salir del recinto y le da por curiosear por calles cercanas, en busca, muchas veces, de comida.