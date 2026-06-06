El Gato Negro de Murcia reparte 750.000 euros del sorteo extraordinario de Cruz Roja de la Lotería Nacional

El sorteo extraordinario de Cruz Roja de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado un buen sabor de boca en la administración El Gato Negro de Murcia. El número 53.075, cuarto premio del sorteo, ha sido repartido íntegramente por el popular establecimiento murciano. Un total de 100 décimos premiados con un valor de 7.500 euros cada uno, lo que hace que hayan sido hasta 750.000 euros lo repartido.

El 97.984 ha sido agraciado con el primer premio, dotado con 1.500.000 euros al número. Los lugares afortunados han sido Santa Cruz de Tenerife, Gavá, Málaga y Motril.

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El segundo premio del sorteo de este sábado, dotado con 300.000 euros al número, ha recaído en el 86.985.