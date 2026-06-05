La Virgen de la Fuensanta visita El Palmar este viernes: horario, recorrido y calles cortadas

La Virgen de la Fuensanta continúa este viernes su peregrinación extraordinaria por las pedanías murcianas con motivo del Centenario de su Coronación Canónica. La imagen de la patrona de Murcia recorrerá esta tarde las calles de El Palmar en una procesión que unirá las parroquias de La Purísima y Santa Rosa de Lima.

La salida está prevista a las 19.00 horas desde la iglesia de La Purísima y la llegada a la parroquia de Santa Rosa de Lima se espera en torno a las 21.30 horas, tras completar un recorrido de aproximadamente 1,3 kilómetros.

El itinerario discurrirá por la calle Iglesia, avenida de Lorca, calle Mayor, calle San Roque -con parada en la iglesia-, Floridablanca, Filomena Ayuso Alpáñez, nuevamente calle Mayor, la rotonda del Hospital Virgen de la Arrixaca, avenida de Los Rosales y calle Claveles hasta llegar al templo de Santa Rosa de Lima.

Cortes de tráfico y restricciones

Con motivo de la romería, se producirán cortes temporales de tráfico y restricciones a la circulación en las calles incluidas en el recorrido y en los accesos próximos al mismo durante el paso de la comitiva.

La Policía Local de Murcia desplegará un dispositivo especial para regular el tráfico y garantizar la seguridad de los asistentes. A través de sus redes sociales, el cuerpo policial ha informado de que sus agentes auxiliarán durante toda la peregrinación y ha pedido a los conductores "máxima precaución en los desplazamientos" y colaboración para facilitar el desarrollo del acto.

Desde la Policía Local recomiendan evitar circular por la zona durante el horario de la procesión y utilizar itinerarios alternativos para minimizar las retenciones.

Peregrinación por el Centenario

La visita de la Virgen de la Fuensanta forma parte de los actos organizados con motivo del centenario de su coronación canónica. Durante los últimos meses, la imagen está recorriendo parroquias y pedanías del municipio de Murcia, permitiendo a miles de fieles participar en esta histórica peregrinación que culminará con diversos actos religiosos y conmemorativos a lo largo del año.

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