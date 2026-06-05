Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pirómano incendio Los GarresAlquiler vacacionesHuelga médicosJosé GuillénAccidente CartagenaCrimen FortunaPlanes Murcia
instagramlinkedin

Romería

La Virgen de la Fuensanta visita El Palmar este viernes: horario, recorrido y calles cortadas

La Virgen de la Fuensanta a su paso por la pedanía de San Ginés, el martes

La Virgen de la Fuensanta a su paso por la pedanía de San Ginés, el martes / AYUNTAMIENTO DE MURCIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Joaquín Vallés

La Virgen de la Fuensanta continúa este viernes su peregrinación extraordinaria por las pedanías murcianas con motivo del Centenario de su Coronación Canónica. La imagen de la patrona de Murcia recorrerá esta tarde las calles de El Palmar en una procesión que unirá las parroquias de La Purísima y Santa Rosa de Lima.

La salida está prevista a las 19.00 horas desde la iglesia de La Purísima y la llegada a la parroquia de Santa Rosa de Lima se espera en torno a las 21.30 horas, tras completar un recorrido de aproximadamente 1,3 kilómetros.

El itinerario discurrirá por la calle Iglesia, avenida de Lorca, calle Mayor, calle San Roque -con parada en la iglesia-, Floridablanca, Filomena Ayuso Alpáñez, nuevamente calle Mayor, la rotonda del Hospital Virgen de la Arrixaca, avenida de Los Rosales y calle Claveles hasta llegar al templo de Santa Rosa de Lima.

Cortes de tráfico y restricciones

Con motivo de la romería, se producirán cortes temporales de tráfico y restricciones a la circulación en las calles incluidas en el recorrido y en los accesos próximos al mismo durante el paso de la comitiva.

La Policía Local de Murcia desplegará un dispositivo especial para regular el tráfico y garantizar la seguridad de los asistentes. A través de sus redes sociales, el cuerpo policial ha informado de que sus agentes auxiliarán durante toda la peregrinación y ha pedido a los conductores "máxima precaución en los desplazamientos" y colaboración para facilitar el desarrollo del acto.

Desde la Policía Local recomiendan evitar circular por la zona durante el horario de la procesión y utilizar itinerarios alternativos para minimizar las retenciones.

Peregrinación por el Centenario

La visita de la Virgen de la Fuensanta forma parte de los actos organizados con motivo del centenario de su coronación canónica. Durante los últimos meses, la imagen está recorriendo parroquias y pedanías del municipio de Murcia, permitiendo a miles de fieles participar en esta histórica peregrinación que culminará con diversos actos religiosos y conmemorativos a lo largo del año.

Noticias relacionadas

  • Del 4 al 6 de junio: El Palmar
  • 6 de junio: Aljucer
  • 7 de junio: La Alberca
  • 8 de junio: Santo Ángel (residencia Caser y colegio Cristo Crucificado Villa Pilar)
  • 9 de junio: Los Alburquerques, donde visitará, al día siguiente,
  • 10 de junio: residencia de ancianos Hogar de Betania (Los Alburquerques) y sede de Jesús Abandonado en Patiño
  • 11 de junio: Santiago El Mayor
  • 12 de junio: Barrio de El Progreso
  • 13 de junio: seminario de Algezares
  • 14 de junio: Santuario de Algezares

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un incendio forestal en Los Garres y Lages moviliza a Bomberos Murcia y obliga a solicitar medios aéreos
  2. Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: 'Somos la única de las diez principales capitales de España que no tenemos un cinturón de autovías
  3. En directo: ElPozo Murcia-Jaén Paraíso Interior
  4. EN DIRECTO | Estabilizado el incendio de El Valle-Carrascoy más de 24 horas después de su origen
  5. En directo: Jaén Paraíso Interior-ElPozo Murcia
  6. Alejandro Pérez, médico en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, denuncia irregularidades en los cribados del cáncer: 'Algunos pacientes sabemos que van a morir desde el momento que les diagnosticamos
  7. Tenemos órdenes: van a su casa, se cambian y van al auditorio': Los audios que recibieron los operarios de Parques y Jardines de Murcia
  8. La última hora del incendio en El Valle-Carrascoy, en directo

La Virgen de la Fuensanta visita El Palmar este viernes: horario, recorrido y calles cortadas

La Virgen de la Fuensanta visita El Palmar este viernes: horario, recorrido y calles cortadas

El comité de empresa de Parques y Jardines, sobre la polémica por la asistencia a la charla del concejal Guillén: "Los trabajadores fueron libremente"

"La Cañada Real de Murcia podría haber hecho de cortafuegos en el incendio de Los Garres"

"La Cañada Real de Murcia podría haber hecho de cortafuegos en el incendio de Los Garres"

Investigan si el pirómano de El Valle está detrás del devastador incendio de Los Garres

Cruce de peticiones de dimisión a raíz de los empleados que asistieron al acto de Guillén

Cruce de peticiones de dimisión a raíz de los empleados que asistieron al acto de Guillén

Muere un sanitario murciano en un accidente cuando practicaba barranquismo en Jaén

Muere un sanitario murciano en un accidente cuando practicaba barranquismo en Jaén

Hospitalizada una mujer de 82 años atropellada por su hija en Beniaján

Hospitalizada una mujer de 82 años atropellada por su hija en Beniaján

Murcia suma un nuevo corredor verde en la calle Puerta Nueva

Murcia suma un nuevo corredor verde en la calle Puerta Nueva
Tracking Pixel Contents