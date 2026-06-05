Así se reparten las plazas de los campamentos de verano en Murcia: El Ayuntamiento amplía la oferta

El Ayuntamiento de Murcia oferta un total de 200 plazas para los campamentos de verano este 2026, número que supone una ampliación del 33 por ciento respecto al año anterior -50 plazas más-, destacó la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, este viernes tras la reunión de Junta de Gobierno en la que se adjudicó el servicio,

La iniciativa está dirigida a menores de entre 8 y 12 años, es decir, en los cursos desde tercero hasta sexto de Primaria, y se divide en dos bloques. Además, la mayor novedad es "la incorporación del inglés como eje transversal en todos los campamentos", indicó la edil, con el objetivo de "romper el miedo a hablar el idioma".

Los participantes disfrutarán de estancias de siete días y seis noches en instalaciones situadas en primera línea de playa del Mar Menor, concretamente en Los Urrutias y en Los Alcázares, donde realizarán actividades acuáticas como vela, windsurf, paddle surf o kayak, además de propuestas de multiaventura, miniolimpiadas, talleres creativos, dinámicas en inglés, juegos de agua, veladas nocturnas temáticas y actividades orientadas al desarrollo de habilidades sociales y personales.

Bloques

El primer bloque, dirigido a los alumnos de tercero y cuarto de Primaria, se denomina 'campamentos mar y deporte e inglés', y ofrece 120 plazas repartidas en tres turnos: uno del 30 de junio al 6 de julio, otro del 16 al 22 de julio y el último del 24 al 30 de julio.

Por otro lado, el bloque dirigido a los estudiantes de quinto y sexto de Primaria se ha llamado 'campamento náutico e inglés', y cuenta 80 plazas repartidas en dos turnos, uno del 8 al 14 de julio y otro del 24 al 30 de julio.

Desde el Consistorio destacan que estos campamentos están diseñados para favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones estivales, al tiempo que ofrecen alternativas de ocio saludable, aprendizaje y convivencia para los menores.

Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas del 11 al 16 de junio a través de la plataforma digital www.murciaeducadora.net. El sistema de adjudicación de plazas prioriza el colegio en el que están escolarizados los alumnos, de modo que se intenta ajustar la asignación para que aquellos que comparten centro educativo puedan coincidir en el mismo campamento, favoreciendo así la convivencia entre menores que ya se conocen.

Y, en caso de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas, el Ayuntamiento celebrará un sorteo público el próximo 18 de junio en el edificio municipal de Abenarabi para determinar la adjudicación de las plazas.

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La cuota de participación incluye alojamiento en régimen de pensión completa, actividades educativas y deportivas, excursiones, material necesario para el desarrollo del programa, transporte de ida y vuelta desde Murcia y atención permanente por parte de monitores especializados, con una ratio de un monitor por cada 10 participantes.

Reapertura del pabellón de Los Garres La Junta de Gobierno también adjudicó las obras para la renovación integral de la cubierta del pabellón de Los Garres por un importe de 181.500 euros y con un plazo de ejecución de tres meses, por lo que la pedanía murciana recuperará en los próximos meses estas instalaciones deportivas. Con esta actuación, se sustituirán las lucernarias actuales por nuevas claraboyas para prevenir filtraciones de agua y se dará respuesta a "una demanda muy solicitada por los vecinos de Los Garres", destacó la edil de Educación, quien detalló que las instalaciones darán servicio tanto a los usuarios del centro como a los alumnos del CEIP Antonio Díaz. El proyecto también incluye la sustitución de los elementos deteriorados de madera laminada por otros de las mismas características, así como la aplicación de tratamientos preventivos y curativos para proteger la estructura frente a hongos e insectos xilófagos, reforzando así la seguridad y durabilidad del edificio.