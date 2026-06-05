El comité de empresa de Parques y Jardines, sobre la polémica por la asistencia a la charla del concejal Guillén: "Los trabajadores fueron libremente"

A vueltas con la polémica por las supuestas instrucciones dadas a unos empleados de Parques y Jardines de dejar su trabajo para acudir a una conferencia del concejal José Guillén, como publicó en primicia La Opinión. Ahora se ha pronunciado el comité de empresa de la contrata del servicio, para asegurar, en un comunicado, que "los trabajadores fueron libremente" a la charla en cuestión, enmarcada en el evento Murcia Smart City Talent celebrado en el auditorio Víctor Villegas el 27 de mayo.

Sin embargo, en los audios que reveló este diario se habla de "órdenes". "Mirad, las órdenes que tenemos: se van a su casa, se cambian de ropa y se van al Víctor Villegas, y allí tienen que estar hasta las dos", se escucha en uno de los mensajes que recibieron los trabajadores del servicio municipal de Parques y Jardines. "Es para escuchar unas ponencias, sencillamente. Fácil y sencillo", prosigue el audio enviado por una de las responsables del servicio a través de un grupo de trabajo que tienen en WhatsApp.

"Queremos dejar muy claro que esta plantilla quiere dedicar la jornada laboral única y exclusivamente a las tareas de conservación del verde urbano para las que fuimos contratados", remarca el comité de empresa, que considera que "este lamentable episodio no debe desviar el foco de lo que verdaderamente importa, que es el trabajo del personal de Parques y Jardines".

En este sentido, "desde este comité defendemos firmemente la importancia de unos servicios públicos de calidad, dotados de recursos suficientes, estables y respetados", dado que "un servicio público fuerte es la única garantía de equidad y bienestar para la ciudadanía", remarca la nota, que añade que "quienes gestionan o ejecutan estos servicios —ya sea de forma directa o a través de contratas— deben velar por su prestigio y transparencia".

Al hilo, "por encima de cualquier polémica, queremos romper una lanza a favor de los verdaderos protagonistas: los compañeros y compañeras de esta contrata. Defendemos a ultranza el trabajo diario, la profesionalidad y el esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras".

Y es que, destacan, "somos quienes, bajo el sol y las condiciones climáticas exigentes de Murcia, nos dejamos la piel para que los barrios y pedanías disfruten de unos espacios públicos dignos, limpios y verdes". "Nuestro compromiso es con los vecinos y vecinas de Murcia y la calidad de nuestro trabajo diario está fuera de toda duda, a pesar de las dificultades", opina el comité.

Cabe recordar que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, pidió este jueves la dimisión del edil Guillén, concejal delegado de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, por la polémica de las charlas. Por su parte, el citado Guillén aseveró que desde el Consistorio no se dio "ninguna instrucción" a los trabajadores en cuestión. Lo mismo que sostiene el comité de empresa de la contrata.