"La Cañada Real de Murcia podría haber hecho de cortafuegos en el incendio de Los Garres"

Los vecinos del municipio de Murcia han recopilado más de 650 firmas para recuperar la Cañada Real de Torreagüera que, según defienden desde el colectivo Bicihuerta, "podría haber hecho de cortafuegos en el incendio de Los Garres".

En concreto, han sido vecinos de seis pedanías: Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos y La Alberca.

"Creemos necesario que se comiencen acciones efectivas y reales para que no ocurra lo que ha pasado con el incendio. Además, se pide también la resolución por parte del ayuntamiento de un expediente de recuperación de oficio que es indispensable pará realizar el trazado de vía pecuaria y se han producido varias caducidades de forma incomprensible", indicó Raúl Jiménez, cronista de la pedanía murciana y representante de la asociación Bicihuerta.

"Según nos dijeron, se suspendió una vez en Junta de Gobierno: se envió y no se no se tramitó. No sabemos por qué", agregó.

Tres décadas de lucha

Aunque la lucha vecinal comenzó hace ya 30 años, como relató a esta redacción Jiménez, quien explicó que en 1966 se estableció una clasificación con un trazado que discurría por monte público, lo que generó dudas y problemas a la hora de determinar el trazado de la vía pecuaria, pues puede haber zonas que a día de hoy son intransitables.

El pasado 22 de marzo se celebró una reivindicación vecinal para pedir el deslinde y amojonamiento de la vía conforme a la ley de 1995, un proyecto destinado a generar un corredor verde de 22 kilómetros.

"A ver si la administración, después de lo que ha pasado, por desgracia, toma cartas en el asunto y tenemos la suerte de que comiencen a hacer acciones reales, no poniendo un cartel, sino que proponga ya la delimitación y el amojonamiento", lamentó Jiménez.

Canal con Valencia

La cañada de Torreagüera era empleada para llegar a la provincia de Alicante y era utilizada también por ganaderos valencianos para aprovechar los pastos que siglos atrás se criaban en el valle del Segura.

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En total, 19 vías pecuarias forman un entramado por todo el municipio de Murcia, con 221'5 kilómetros de recorrido. Todas estas vías suman una superficie 646'8 hectáreas, algo más que el Parque Municipal del Majal Blanco.