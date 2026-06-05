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Más de 3 millones para las pedanías de Murcia: El Ayuntamiento aprueba un crédito de 9 millones para financiar proyectos

Con estas inversiones se podrá reforzar servicios esenciales, modernizar equipamientos municipales y acelerar actuaciones previstas para los próximos años

El edil del PP, José Francisco Muñoz, tras la reunión de Junta de Gobierno de este viernes.

El edil del PP, José Francisco Muñoz, tras la reunión de Junta de Gobierno de este viernes. / A.M.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

El Ayuntamiento de Murcia aprueba una operación de crédito por importe de 9 millones de euros que destinará más de 3 millones a las juntas municipales para desarrollar proyectos propios, anunció el portavoz y concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, tras la reunión de Junta de Gobierno celebrada este viernes.

La inversión permitirá desarrollar actuaciones de mejora en instalaciones deportivas y centros educativos, y en aspectos como seguridad ciudadana, patrimonio, alumbrado público y modernización de los servicios municipales, detallaron desde el Ayuntamiento.

En concreto, estas inversiones permitirán reforzar servicios esenciales, modernizar equipamientos municipales -como equipamientos, vehículos, maquinaria e infraestructuras- y acelerar actuaciones previstas para los próximos años.

Recuperación económica

Asimismo, Muñoz destacó que esta operación es posible gracias a la recuperación económica del Ayuntamiento durante la actual legislatura, fruto de las medidas de control, optimización y buena gestión económica, que han permitido recuperar la estabilidad presupuestaria y la capacidad de financiación.

El edil recordó que el Ayuntamiento ha pasado de una situación de necesidad de financiación a un escenario de estabilidad presupuestaria, capacidad de financiación y solvencia económica, lo que permite acudir a operaciones de crédito.

"Hemos pasado de tener que centrar nuestros esfuerzos en recuperar el equilibrio de las cuentas a poder dedicar nuestros recursos a invertir, mejorar servicios públicos y desarrollar el proyecto de ciudad que demandan los murcianos", resaltó.

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En este sentido, el edil también indicó que recibieron ofertas bancarias por valores superiores a los 51 millones de euros, lo que consolida la capacidad financiera del Ayuntamiento y la confianza de las entidades bancarias en el Consistorio murciano.

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