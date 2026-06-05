Más de 3 millones para las pedanías de Murcia: El Ayuntamiento aprueba un crédito de 9 millones para financiar proyectos

El Ayuntamiento de Murcia aprueba una operación de crédito por importe de 9 millones de euros que destinará más de 3 millones a las juntas municipales para desarrollar proyectos propios, anunció el portavoz y concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, tras la reunión de Junta de Gobierno celebrada este viernes.

La inversión permitirá desarrollar actuaciones de mejora en instalaciones deportivas y centros educativos, y en aspectos como seguridad ciudadana, patrimonio, alumbrado público y modernización de los servicios municipales, detallaron desde el Ayuntamiento.

En concreto, estas inversiones permitirán reforzar servicios esenciales, modernizar equipamientos municipales -como equipamientos, vehículos, maquinaria e infraestructuras- y acelerar actuaciones previstas para los próximos años.

Recuperación económica

Asimismo, Muñoz destacó que esta operación es posible gracias a la recuperación económica del Ayuntamiento durante la actual legislatura, fruto de las medidas de control, optimización y buena gestión económica, que han permitido recuperar la estabilidad presupuestaria y la capacidad de financiación.

El edil recordó que el Ayuntamiento ha pasado de una situación de necesidad de financiación a un escenario de estabilidad presupuestaria, capacidad de financiación y solvencia económica, lo que permite acudir a operaciones de crédito.

"Hemos pasado de tener que centrar nuestros esfuerzos en recuperar el equilibrio de las cuentas a poder dedicar nuestros recursos a invertir, mejorar servicios públicos y desarrollar el proyecto de ciudad que demandan los murcianos", resaltó.

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En este sentido, el edil también indicó que recibieron ofertas bancarias por valores superiores a los 51 millones de euros, lo que consolida la capacidad financiera del Ayuntamiento y la confianza de las entidades bancarias en el Consistorio murciano.