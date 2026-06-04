El PSOE exige que se garanticen los campamentos de verano para Primara tras los recortes del año pasado en Murcia

Las familias de Murcia todavía no conocen, a inicios de junio y a falta de pocas semanas para el fin de curso, la oferta municipal de campamentos de verano para los estudiantes de Primaria. Es lo que denuncia la edil socialista Andrea Peñaranda, quien también alertó que este retraso "genera incertidumbre y hace temer nuevos recortes en un servicio fundamental para la conciliación".

"Se llevó la propuesta de adjudicación a la Mesa de Contratación de este martes, por lo que ya se están ultimando los trámites administrativos. El próximo 11 de junio abrirá el plazo de inscripciones para los campamentos de verano", indicaron, en respuesta, fuentes del Ayuntamiento.

Petición

Desde el PSOE piden al equipo de Gobierno del PP que publique "de forma inmediata" la convocatoria de campamentos de verano y que garantice plazas suficientes durante los meses de julio y agosto.

Peñaranda también recordó que, en 2025, el PP redujo la oferta de plazas de 400 a 150, "y finalmente los alumnos de tercero y cuarto quedaron excluidos". Y "por eso exigimos que el Ayuntamiento despeje cuanto antes cualquier duda sobre la oferta prevista para este verano", explicó.

Los socialistas recordaron que el año pasado el PP redujo la oferta de plazas de 400 a 150, "y finalmente los alumnos de tercero y cuarto quedaron excluidos"

Peñaranda hizo además referencia a los campamentos dirigidos a los jóvenes para este verano, cuya convocatoria ya ha sido publicada, aunque las familias siguen sin conocer quiénes han obtenido plaza, aseguran desde el PSOE.

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En este sentido, la edil socialista señaló que "muchas familias se están viendo obligadas a buscar alternativas por su cuenta e incluso a contratar campamentos con empresas privadas para garantizar la atención de sus hijos e hijas durante el verano. Esta incertidumbre genera preocupación y supone un esfuerzo económico añadido que podría evitarse con una mejor planificación y comunicación por parte del Ayuntamiento".