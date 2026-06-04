"Tenemos órdenes: van a su casa, se cambian y van al auditorio": Los audios que recibieron los operarios de Parques y Jardines de Murcia

"Mirad, las órdenes que tenemos: se van a su casa, se cambian de ropa y se van al Víctor Villegas, y allí tienen que estar hasta las dos". Así comienza uno de los audios que recibieron los trabajadores del servicio municipal de Parques y Jardines, a los que ha tenido acceso La Opinión, el pasado miércoles 27 de mayo, cuando el auditorio de la capital de la Región acogió el evento Murcia Smart City Talent, enmarcado en el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona.

"Hay gente que vive muy lejos y eso es infumable: que se vayan a su casa y, quien pueda, que esté de tres y media a siete allí sentado en el auditorio. Es para escuchar unas ponencias, sencillamente. Fácil y sencillo", prosigue el audio enviado por una de las responsables del servicio a través de un grupo interno de trabajo en WhatsApp.

El Murcia Smart City Talent reunió a ponentes como Toni Nadal, Emilio Duró y Marc Vidal, así como a uno de los ediles del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, responsable de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente de la que depende el contrato de mantenimiento de parques y jardines.

Cabe también mencionar que hay vídeos publicados en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento en los que se ve a algunos de los operarios del servicio entre los asistentes al acto celebrado el miércoles 27 de mayo en el Víctor Villegas.

"No sé de qué manera avisan a la gente: estamos trabajando"

"Yo, la verdad, que me he quedado un poco pillado, porque no entiendo esto. La Virgen. Ahora tengo que ir a mi casa, ducharme, coger el coche y venirme. Vaya historia", fue una de las reacciones, también en audio, de los trabajadores convocados como 'extras' entre el público del Víctor Villegas.

"Yo acabo de ver esto y no entiendo nada. Estoy a medio trabajar. En fin. Y yo esta tarde tengo que ir al veterinario. Estas cosas se tienen que planear y decir antes. Intentaré ir esta mañana, pero esta tarde no puedo ir", expresó otro de los operarios ante las instrucciones de la responsable del servicio.

"Yo estoy recogiendo las ramas. Aquí todavía hay un montón de cosas que recoger; hay setos que barrer; está todo tirado. Aquí, deprisa y corriendo. Estoy sudando a mares, me ha caído un montón de polvo de los plátanos, que voy hecho una mierda. Ahora coge el coche, cruza toda Murcia, vete a tu casa, dúchate, cámbiate...", se quejaba otro de los trabajadores, quien prosiguió: "Ahora me pillas fatal. Voy a llegar a las tantas y esta tarde tengo cosas que hacer y no puedo. No sé de qué manera avisan a la gente así, deprisa y corriendo, porque estamos trabajando, hay materiales y restos: hay que recoger".

Denuncia pública

El portavoz del PSOE en el Consistorio murciano, Ginés Ruiz, ofreció el pasado martes una comparecencia "urgente" ante los medios de comunicación, según indica la convocatoria remitida por el partido, para denunciar públicamente esta situación.

"Utilizar así a trabajadores de una contrata, hacerles dejar sus puestos de trabajo en horario laboral, y llevárselos a engordar el ego de un concejal, nos parece algo gravísimo", lamentó Ruiz, quien agregó que "no es una anécdota, sino un reflejo del funcionamiento de este equipo de Gobierno".

El portavoz socialista también quiso dejar claro que no se trata de señalar a los trabajadores del servicio, a quienes considera víctimas de esta situación. "La responsabilidad", insistió, "recae en quienes dieron esa orden y en quienes desde el Gobierno local la amparan, la toleran o miran hacia otro lado".

"Nos parece una absoluta vergüenza que tengan tomado el Ayuntamiento de Murcia como si fuera algo privado, como si fuese una extensión del partido donde todo está al servicio de los intereses personales y políticos de quienes forman el equipo de Gobierno del PP", lamentó Ginés Ruiz.

"Totalmente voluntaria"

"A la intervención del primer teniente de alcalde José Guillén Parra celebrada dentro de la jornada Smart City Talent no asistió ningún trabajador del servicio municipal de Parques y Jardines. Ninguno", indicaron fuentes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia en respuesta a la denuncia socialista.

"Solo cuando la organización comprobó que existían algunas plazas disponibles, se comunicó la posibilidad de asistir de forma totalmente voluntaria a aquellas personas interesadas en los contenidos técnicos de la jornada", explicaron desde la Glorieta, pues "la temática tratada estaba directamente relacionada con proyectos municipales financiados con fondos europeos Next Generation".

En el comunicado difundido, el PP asegura que exigirá la reprobación del concejal socialista Ginés Ruiz. "Lo preocupante no es únicamente la falsedad de la acusación, sino la ligereza con la que se lanzó sin verificar previamente la realidad de los hechos", indicó el PP sobre el portavoz del PSOE.

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"El portavoz socialista ha optado por fabricar una polémica inexistente basada en unos hechos que no ocurrieron como ha relatado. Por todo ello, el Partido Popular considera que Ginés Ruiz debe rectificar públicamente sus afirmaciones y asumir las responsabilidades políticas derivadas de una acusación que ha quedado completamente desacreditada", concluyeron desde el equipo de Gobierno local.