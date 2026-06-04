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Las obras en Miguel Indurain se retrasan un mes más y la vía no abrirá al tráfico hasta noviembre

El Ayuntamiento rehabilitará por completo el colector desde Zarandona hasta el bombeo central e instalará una nueva tubería de impulsión

Obras en Miguel Indurain este jueves por la mañana.

Obras en Miguel Indurain este jueves por la mañana. / A.M.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Las obras en Miguel Indurain se retrasan un mes más de lo previsto y la vía no abrirá al tráfico hasta noviembre. El motivo es que desde el Consistorio quieren aprovechar para rehabilitar por completo el colector e implantar una nueva tubería de impulsión, con una inversión de 8 millones de euros.

La avenida Miguel Indurain sufrió el hundimiento de un colector subterráneo en diciembre del año pasado, en el tramo comprendido entre la rotonda Homenaje a los Poetas y la rotonda de la avenida del Rocío.

La fecha estimada para el restablecimiento del tráfico en todo el ancho de la vía era en un inicio era mediados de junio, aunque se retrasó a septiembre a raíz de los episodios de lluvias que vivió el municipio, como adelantó La Opinión.

Y, aunque los trabajos avanzan a buen ritmo y la avería estará solucionada en septiembre, desde el Ayuntamiento acometerán, a través de la empresa municipal Aguas de Murcia, la creación de una doble red de saneamiento y de evacuación de agua de lluvia para alargar la vida útil de las infraestructuras hidráulicas, de entre 50 y 60 años, que en la actualidad dan servicio a más del 60 por ciento de la población de Murcia.

La actuación se basará en la rehabilitación integral del colector central en toda su longitud, que abarca 2,2 kilómetros desde Zarandona hasta el bombeo central, y también se construirá una nueva tubería de impulsión en paralelo al colector, que permitirá disponer de una vía alternativa para el transporte de las aguas residuales y garantizará el servicio incluso durante futuras labores de mantenimiento o ante cualquier incidencia imprevista.

La nueva infraestructura se ejecutará aprovechando los trabajos actuales de Red Eléctrica Española y permitirán que Murcia cuente por primera vez con una alternativa operativa al colector central.

Además, esta nueva conducción incrementará la capacidad de evacuación durante episodios de lluvia intensa, ya que permitirá que el colector y la impulsión funcionen de forma complementaria, por lo que la actuación servirá para mejorar la protección frente a inundaciones.

"Esta inversión es una muestra del compromiso municipal con la Murcia del futuro, un municipio que apuesta por la sostenibilidad, la eficiencia hídrica y la adaptación a los desafíos climáticos mediante infraestructuras sólidas y resilientes, precisamente en la semana que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente", destacó el edil de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, sobre esta actuación.

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Por su parte, la directora general de Aguas de Murcia, Inmaculada Serrano, resaltó "el buen ritmo de las obras con turnos de trabajo que incluyen sábados, domingos y días festivos, en función de las tareas a realizar, para cumplir con los plazos de reparación".

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