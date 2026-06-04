Murcia suma un nuevo corredor verde en la calle Puerta Nueva

Inician las obras en la calle Puerta Nueva de Murcia para generar un corredor verde integrado en el proyecto de red de vías verdes urbanas del Ayuntamiento, según expuso José Guillén, responsable de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.

La intervención en la zona de Centrofama, cercana a colegios, iglesias y el campus de la Merced, incorpora una alineación de árboles que "aportan sombra a un eje peatonal muy transitado y lo enlazan con varios de los espacios más concurridos de la zona", explicaron desde el Consistorio, pues el nuevo corredor da continuidad a la hilera de árboles ya existente en la calle Santo Cristo y la prolonga hasta Puerta Nueva.

"Con este nuevo corredor verde damos un paso más en nuestro objetivo de hacer de Murcia una ciudad más amable para caminar, sumando sombra, verde y calidad de vida", destacó Guillén.

En concreto, con esta actuación se plantarán 64 limoneros a lo largo de la calle, situados cada tres metros. Desde el Consistorio señalan que han elegido esta especie "por su tamaño y porte, que la hacen idónea para una vía de estas dimensiones". Además, en la plaza Menéndez Pelayo se incorporarán dos árboles orquídea.

Cada árbol se planta con tutores de madera dobles que lo sujetan mientras crece y con un cubrealcorques metálico, que cubre el hueco de plantación e integra el arbolado en la acera. Asimismo, la obra aprovecha también para renovar los arbustos de las jardineras de la plaza Menéndez Pelayo y dotarlos de riego.

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El corredor incorpora un sistema de riego automático que reparte y controla el agua de forma programada. Y, una vez finalizados los trabajos, se repondrá el pavimento de los tramos abiertos para instalar el riego.