Guillén echa balones fuera: "Que los trabajadores fueran a hacer de bulto a mi acto es algo que tendrá que explicar la empresa concesionaria"

José Guillén, concejal delegado de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, se lava las manos en la polémica que destapó el PSOE y confirman los audios, publicados en exclusiva por La Opinión, que recibieron los trabajadores del servicio municipal de Parques y Jardines en los que recibían las instrucciones de acudir como público al evento Murcia Smart City Talent celebrado en el auditorio Víctor Villegas el 27 de mayo.

"Las órdenes que tenemos: se van a su casa, se cambian de ropa y se van al Víctor Villegas, y allí tienen que estar hasta las dos", expresaba uno de los audios, a los que tuvo acceso esta redacción, enviados por uno de los responsables del servicio.

Aunque para Guillén se trata de "una polémica absurda", el edil indicó este jueves: "He dado órdenes a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de que se estudie todo esto por si fuese necesario incluso emprender acciones jurídicas".

Además, el edil responsable del servicio de Parques y Jardines aseguró que desde el Consistorio no se dio "ninguna instrucción" y que "es algo que tendrá que explicar la empresa".

"Generar polémica"

"Ya hemos explicado que nos parece fenomenal que los trabajadores de Parques y Jardines pudieran acudir a estas jornadas porque estaban íntimamente relacionadas con su trabajo, pero es algo que tendrá que explicar la empresa", indicó Guillén este jueves al ser cuestionado por la polémica.

A ello, el edil agregó: "En las jornadas estaban inscritas 2800 personas, porque intervenían tres de los gurús más importantes de habla hispana (Toni Nadal, Emilio Duró y Marc Vidal) y el aforo estaba absolutamente cerrado varios días antes. No necesitamos llenar el aforo: es ridículo. No hacen falta extras, como se ha dicho. Si teníamos 2.800 personas inscritas para 1700 plazas, eso no es así. Es rotundamente falso. Lo negamos y, además, negamos rotundamente que desde el Ayuntamiento se haya dado ninguna orden para que los trabajadores vayan a hacer de bulto".

Asimismo, indicó que el PSOE intentó "generar polémica" y, "de manera falsa e insidiosa, intentar hacer daño a la imagen del Ayuntamiento de la ciudad de Murcia", algo que le parece "muy grave".

Expedientes

Aun así, el Consistorio analizará lo ocurrido: "He dado órdenes a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia de que se estudie todo esto por si fuese necesario incluso emprender acciones jurídicas por parte del Ayuntamiento contra las personas que están haciendo esto. No queremos darle más importancia, porque esto es precisamente lo que está buscando el Partido Socialista", indicó el edil.

"He pedido al jefe del servicio de Parques y Jardines que se abra un expediente para aclarar esto, pero en cualquier caso es un hecho que corresponde a la empresa", expuso Guillén. "No hemos dado ninguna instrucción. La organización a mediodía nos preguntó si podían acudir, porque aunque había tantos inscritos, todavía quedaban algunos huecos. Y les dijimos que no había ningún problema porque nos parece bien, porque está relacionado con su trabajo y acudieron, no sé cuántas, pero muy poquitas personas, y pasó, además, a mediodía, ya muy pasada mi intervención, porque es realmente lo que se ha dicho por parte de Partido Socialista, que todo esto se hizo para que vinieran a mi ponencia a hacer palmas", relató el concejal, y sentenció: "En política no vale todo. No vale la mentira y no vale utilizar todo para hacer daño".

Peticiones de dimisión

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, aseguró que el Grupo Socialista mantiene íntegramente todo lo denunciado "porque es verdad y porque tiene pruebas de lo ocurrido" y exigió la dimisión inmediata del edil a raíz de este episodio y de las dos contrataciones verbales, referentes a la vegetación de unas medianas y al acuerdo de flores de temporada, que también denunció el PSOE con anterioridad.

"Mi objetivo precisamente es que los trabajadores no tengan que tener miedo, que no vivan temerosos de ver qué les va a hacer el concejal de turno si no hacen caso a lo que les ordena, aunque sea ilegal", expresó también el portavoz socialista.

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Ante la petición de dimisión por parte del PSOE, Guillén indicó: "A lo mejor quien tiene que dimitir después de que se aclare todo esto es alguien de la oposición. Estas cosas son cuestiones de juego político", y agregó: "Yo entiendo otra forma de hacer política. Yo estoy en la política para hacer el bien, y todas estas cosas no las voy a seguir alimentando porque es lo que ellos quieren".