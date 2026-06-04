Arreón al 'blindaje' del área metropolitana de Murcia con la colocación de más pantallas antirruido en Ronda Norte y en el Malecón

Nuevo arreón al 'blindaje' del área metropolitana de Murcia con la colocación de más pantallas antirruido en los últimos días. Los operarios llevan meses trabajando en la adecuación de los terrenos y la instalación de las estructuras con el proyecto estatal para mitigar el impacto sonoro y las vibraciones que provocan los vehículos que transitan a lo largo de la autovía con la instalación de estas pantallas acústicas en un tramo de 5 kilómetros y que pretenden contribuir a mejorar la calidad de vida de vecinos de pedanías cercanas.

Actualmente las barreras acústicas ya se dejan ver en el carril de entrada a Ronda Norte (dirección Murcia-Cartagena) así como a la altura del Malecón en Murcia. El proyecto se sigue levantando así a 'piezas' o a tramos más pequeños que, con el paso de los días.

Lo que llama la atención estos días a los miles de conductores que circulan por el tramo, más allá de que se hayan 'tapado' las vistas de la ciudad desde la autovía (por ejemplo, la vista de la torre de la Catedral a la altura del Malecón ya no se puede vislumbrar) es que, conforme se instalan estas pantallas, a las pocas horas ya se llenan de grafitis y pintadas callejeras.

En el caso de Ronda Norte, cabe recordar que uno de los dos carriles desde la salida número 3 de la MU-33, el de la derecha, permanece cortado desde febrero con diversas barreras y cerramientos de plástico para realizar los trabajos que ya están próximos a su culminación total.

El proyecto, que forma parte del Plan de Acción contra el Ruido, no es nuevo: el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó en septiembre de 2024 los trabajos por 18,5 millones de euros para la instalación de estas estructuras de la MU-33 a su paso por la ciudad de Murcia, entre El Puntal y Aljucer.

Colocación de pantallas antirruido en la MU-33 a la altura de Terra Natura. / Juan Carlos Caval

Al tratarse de una autovía de ámbito estatal, es el departamento que dirige el ministro Óscar Puente el que lleva a cabo las obras y que comenzaron en un primer momento con la instalación de las estructuras visibles a la altura de Terra Natura, antes de tomar la salida de la A-7 en dirección a Alcantarilla (Almería-Granada).

Las pantallas se han ido cimentando mediante pilotes de hormigón. Asimismo, en ciertas zonas ha sido necesaria la instalación de unos muros pantalla de hormigón con forma de ‘T’ de altura variable, para ampliar la berma de la carretera y así crear una superficie amplia que permita la instalación de la pantalla.

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Por otro lado, en aquellas zonas donde el trazado de la autovía discurre sobre puentes, se ejecutan estructuras exentas a los mismos para alojar las propias pantallas.