La Semana Santa deja en Murcia más de 30 millones de euros

La Semana Santa de Murcia atrajo en 2025 a más de 248.000 visitantes de fuera de la Comunidad y generó un impacto económico superior a los 30 millones de euros en la capital de la Región. Estos son los principales resultados del estudio 'La Semana Santa de Murcia como fenómeno económico: visitantes, gasto e impacto’, presentado este miércoles en el centro de restauración de la Comunidad.

Durante la presentación, además, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, anunció la restauración de cuatro imágenes de Nicolás de Bussy, Francisco Salzillo y Santiago Baglietto, dos de ellas vinculadas a las cofradías penitenciales.

El estudio, elaborado por la Cátedra de Innovación Turística, impulsada por la Universidad de Murcia y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, utilizó tecnología big data para seguir más de 13 millones de líneas de telefonía móvil, con cobertura prácticamente censal de la población española, y analizar así los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Con todo, el informe concluye que la Semana Santa del pasado año fue la de mayor capacidad de atracción turística y consolidación económica de toda la serie estudiada.

Visitantes

A los 248.707 turistas llegados desde fuera de la Región, se suman 517.269 visitantes procedentes de la propia Comunidad. Las principales provincias de origen fueron Alicante, Madrid, Valencia, Barcelona y Almería, destacando Alicante como principal mercado de proximidad y Madrid como el mayor mercado nacional de media distancia.

El estudio diferencia también entre impactos directos (gasto en hoteles, restauración, comercio, transporte y ocio), impactos indirectos (efectos sobre proveedores y cadenas de suministro) e inducidos, derivados del consumo asociado al empleo y actividad generados por el evento.

Si al impacto económico total de la Semana Santa de Murcia, superior a 30 millones de euros, se suman los datos de Lorca (19,9 millones) y Cartagena (21,4 millones), las Semanas Santas de las tres ciudades más pobladas de Región alcanzan conjuntamente un impacto económico superior a 71 millones de euros.

Conesa subrayó el creciente poder de atracción de esta celebración, "que propone una experiencia integral que trasciende las procesiones y desfiles, incluyendo tradición, cultura, gastronomía y otro tipo de experiencias turísticas, y que expande sus beneficios no solo a las ciudades, sino también al conjunto de la Costa Cálida y otros destinos regionales".

Tallas

En cuanto a la rehabilitación de las tallas atribuidas a Francisco Salzillo, Nicolás de Bussy y Santiago Baglietto, vinculadas a parroquias y cofradías de la ciudad de Murcia, se realizará un estudio y análisis técnico previo para determinar las intervenciones.

Las obras ingresadas son la talla de San Bartolomé, titular de la parroquia del mismo nombre, obra de vestir realizada por Francisco Salzillo en 1768 y enlenzada en el taller de Sánchez Araciel a finales del siglo XIX; el Ecce Homo del paso del Pretorio, de la Cofradía de la Preciosísima Sangre, labrado en 1699 por Nicolás de Bussy; la Purísima Concepción, conocida como 'de los carniceros', atribuida también a Salzillo y fechada en 1782; así como la imagen de Jesús Nazareno de la Penitencia, perteneciente a la parroquia de San Pedro y realizada por el escultor genovés Santiago Baglietto en el año 1817.

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Carmen Conesa destacó que "estas piezas representan algunos de los capítulos más importantes de la escultura murciana y reflejan la evolución artística de nuestra escuela imaginera desde el pleno barroco hasta el clasicismo del siglo XIX", y también subrayó que el centro de restauración "continúa consolidándose como una institución de referencia nacional en la conservación y restauración de escultura en madera policromada, gracias al trabajo técnico y científico que desarrolla sobre piezas de enorme valor patrimonial y devocional".