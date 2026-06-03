"Los locales de ocio nos hacen mucho daño en el Polígono Industrial Oeste", lamenta el presidente del complejo

"Los locales de ocio nos hacen mucho daño en el Polígono Industrial Oeste". En estos términos se expresó a La Opinión Antonio Castillo, presidente de la Asociación de Empresarios del Parque (ASEPIO), sobre el complejo que reúne a cerca de 1.500 empresas y más de 14.000 trabajadores en el límite entre los términos municipales de Murcia y Alcantarilla.

El problema para el empresario es que, además de reunir a empresas, en el complejo también operan establecimientos dedicados al ocio nocturno y, para Castillo, "en el Parque no debe haber locales de ocio: es para generar riqueza y empleo".

Castillo lamentó que los problemas de seguridad se mantienen igual en el complejo, e incluso "un poco peor", porque "la familia crece: ahora ha reabierto otro garito". En este sentido, detalló que ya van "más de 50 denuncias en lo que va de año", que fueron tramitadas por los vigilantes del parque ante los ayuntamientos de Murcia y Alcantarilla.

En este sentido, cabe recordar episodios como el vivido en noviembre del año pasado, cuando tres personas asaltaron a una trabajadora de una empresa de alimentación para robarle casi 100.000 euros.

Y este no es un caso aislado: el mismo mes, apuñalaron a un joven en el parking de un restaurante del Polígono. Y a finales de abril de este año la Policía Nacional detuvo a un hombre tras intentar huir de un local de ocio durante un dispositivo preventivo de seguridad.

A las carencias en materia de seguridad se suma el hecho de que "todos los fines de semana vienen camiones y furgonetas a tirar la basura", expuso Castillo, y detalló que cada año retiran más de 350 toneladas de residuos en el complejo.

Noticias relacionadas

En opinión de Castillo, "en el Parque no debe haber locales de ocio: es para generar riqueza y empleo". Sin embargo, el presidente de la Asociación de Empresarios del Parque lamenta que, aunque están muy agradecidos con la Policía Nacional por su labor en el complejo, las competencias en materia de seguridad recaen, principalmente, en el Cuerpo de Policía Local. Y, respecto a la apertura de locales de ocio, la concesión de licencias recae sobre las administraciones locales.