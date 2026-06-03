Emotiva despedida al inspector de Policía Local de Murcia, Salvador Celdrán: "Eres la viva imagen del agente vocacional"

El inspector de Policía Local de Murcia, Salvador Celdrán, fue recibido entre aplausos de sus compañeros este martes por la noche tras su último servicio en el Cuerpo. Celdrán inicia este miércoles, el mismo día de su cumpleaños, su jubilación, pero sus subordinados quisieron rendirle antes un pequeño homenaje.

Aunque sus compañeros no fueron los únicos: "Te vas por la puerta grande, Salvador. Nos dejas el listón muy alto", reza la carta de despedida que le dedicó el vicecoordinador de la sección de Policía Local del SIME, Pedro Valverde, que se reproduce de forma íntegra al final de esta información.

Celdrán también recibió en 2016 la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, con motivo de la festividad de San Patricio.

Carta de despedida

Es un día de emociones encontradas para todos los que formamos el sindicato sime y para la gran familia de la Policía Local de Murcia. Con motivo de tu merecida jubilación, queremos hacer un alto en el camino para rendirte el más sincero de los homenajes, no solo al excelente profesional que se despide, sino a la extraordinaria persona que deja una huella imborrable en nuestra institución.

Queremos transmitirte nuestra más sincera enhorabuena por alcanzar esta nueva etapa. Una jubilación ganada a pulso, tras años de entrega absoluta, desvelos y un compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de nuestro municipio.

El legado que dejas a tus espaldas es inmenso, de esos que son difíciles de cuantificar en un trozo de papel. Si algo te ha definido a lo largo de toda tu trayectoria ha sido tu profunda calidad humana. Has sido un líder con mayúsculas, pero, ante todo, una persona cercana, con unas habilidades sociales tremendas y una empatía natural que convertía los problemas complejos en soluciones dialogadas.

Para ti, lo primero siempre han sido las personas y, por encima de todo, el colectivo. Creías firmemente en tus agentes, defendías las instituciones y practicabas la resolución de conflictos desde la máxima eficiencia, la templanza y el respeto mutuo. Eres la viva imagen del agente vocacional: técnicamente impecable, brillantemente preparado, pero con el corazón siempre puesto en el uniforme y en la calle

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Pero más allá de los galones y el cargo de Inspector, lo que de verdad te hace grande es que nunca dejaste de ser un compañero. Alguien humilde, dispuesto a escuchar, a mediar y a tender una mano a quien lo necesitara. Tu despacho nunca tuvo barreras y tu calidad humana ha sido el mejor faro para todos nosotros. Te vas por la puerta grande, Salvador. Nos dejas el listón muy alto, pero también el orgullo de haber compartido camino con un profesional ejemplar y un ser humano excepcional. Disfruta de este merecido descanso, de tu familia y de tu tiempo. Esta siempre será tu casa.