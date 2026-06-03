El ciclo de carreras 'Corre por Murcia' recorrerá 14 pedanías desde junio hasta noviembre: Consulta todas las fechas

Regresa al calendario deportivo el ciclo de carreras 'Corre por Murcia', que pasará por 14 pedanías desde junio hasta noviembre y aúna también leguas nocturnas. La iniciativa conserva su carácter solidario, pues la organización continuará colaborando con la asociación Dabada para dar visibilidad a las personas con trastorno del espectro autista.

El calendario arrancó el pasado 30 de mayo en Campos del Río y llegará al municipio de Murcia en la próxima etapa, que será el 16 de junio en Aljucer.

Y, a lo largo de seis meses, el ciclo de carreras visitará un total de 14 pedanías de nuestro municipio: Alquerías, Guadalupe, El Esparragal, Javalí Nuevo, La Raya, Cañada Hermosa, Javalí Viejo, La Alberca, Puente Tocinos, Zeneta, Patiño, La Arboleja y El Palmar, con una afluencia media esperada que supera los 1.000 asistentes durante el desarrollo de las diferentes carreras.

"'Corre por Murcia' es un ejemplo de la actividad y coordinación que desempeñan las Juntas Municipales para organizar un evento deportivo que dinamiza la vida social de sus pedanías", resaltó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

Por su parte, el edil de Deportes, Miguel Ángel Noguera, destacó el ciclo de carreras como una iniciativa clave para acercar la práctica deportiva a nuestros ciudadanos. "Este circuito nos permite fomentar el deporte entre personas de todas las edades, promoviendo hábitos de vida saludables y facilitando la participación en actividades deportivas al aire libre en todo el término municipal", señaló.

Durante el transcurso de estos meses, la organización de la carrera comenzará a trabajar con el centro deportivo Enjoy, "con el objetivo de centrar el foco en la nutrición y psicología de los deportistas con la presencia de algunos de ellos", destallaron desde el Ayuntamiento en un comunicado en el que también destacaron que estas actividades "fomentan el deporte como foco de unión social en la localidad".

Fechas

Todas las carreras enmarcadas en el ciclo 'Corre por Murcia' cuentan ya con fecha de celebración y para algunas de ellas ya están disponibles las inscripciones a través de la página web del evento.

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