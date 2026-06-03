Churra celebra sus fiestas populares con un concierto de King África y, como novedad, un planetario: Consulta el programa completo

La pedanía murciana de Churra celebra sus fiestas patronales del 6 al 14 de junio con propuestas como un concierto de King África y novedades como un planetario en el centro cultural de la pedanía, eventos que se unen a las tradicionales procesiones, comparsas y fuegos artificiales.

"Las fiestas patronales constituyen una de las expresiones más valiosas de la identidad y las tradiciones de la pedanía, al convertirse en un punto de encuentro para vecinos de todas las edades y generaciones", destacó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, durante la presentación este martes de la programación completa de los festejos, junto al presidente de la Junta Municipal, José Antonio Cuevas.

Actividades

Las fiestas arrancarán el sábado 6 de junio en el Jardín Reyes Magos con colchonetas acuáticas a partir de las 10:00 horas, y una paella gigante para 800 personas a las 14:00 horas. Por la noche, a las 22:00 horas, tendrá lugar el inicio oficial de las fiestas y la entrega de distinciones honoríficas, seguido del concierto de King África a las 22:30 horas y una sesión de DJ a medianoche.

El domingo 7 de junio se celebrará la procesión del Corpus Christi, para continuar el lunes 8 de junio, en el Jardín Reyes Magos acogerá a las 19:00 horas, donde se celebrará una lotería familiar a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en la Región de Murcia.

La programación continuará el martes 9 de junio con la Gala Itamarsé, (a las 21:00 horas en el Jardín Reyes Magos), y el miércoles 10 de junio con la representación teatral ‘Viva el sainete', a cargo del taller de teatro del Centro Cultural de Churra (pases a las 18:30 y 20:30 horas y entrada libre hasta completar aforo).

Una de las novedades de esta edición será la instalación de un planetario en el centro cultural de Churra el jueves 11 de junio, con pases de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. La actividad estará dirigida a todas las edades, con pases de 25 personas cada 30 minutos y acceso de menores de 12 años acompañados por un adulto.

El viernes 12 de junio, el recinto de fiestas de la Alameda de los Pinos acogerá a las 19:00 horas una fiesta infantil con hinchables, fiesta de la espuma, talleres, colchonetas y otras sorpresas. Esa misma noche, a las 22:30 horas, el Jardín Reyes Magos será escenario del concierto ‘La década de tu vida'.

El sábado 13 de junio se celebrará una de las jornadas centrales de las fiestas, con la misa huertana y ofrenda a la Virgen de la Encarnación a las 19:00 horas, seguida del desfile de carrozas y comparsas a las 20:30 horas.

La noche continuará con el espectáculo músico-pirotécnico ‘La Quema del Demonio' a las 23:00 horas, además del tributo a Estopa a las 22:30 horas en el Jardín Reyes Magos y la actuación de Marino Frías con DJ a partir de medianoche.

Las Fiestas de Churra 2026 concluirán el domingo 14 de junio con el castillo de fuegos artificiales de fin de fiestas, a las 22:00 horas en el recinto de fiestas de la Alameda de los Pinos.

Programa completo

Sábado 6 de junio

Lugar: Jardín Reyes Magos

10:00 horas. Colchonetas acuáticas.

Colchonetas acuáticas. 13:00 horas. Flashmob a cargo de la Academia de Baile Itamarsé.

Flashmob a cargo de la Academia de Baile Itamarsé. 14:00 horas. Paella gigante para 800 personas.

Paella gigante para 800 personas. 22:00 horas. Inicio de fiestas y entrega de distinciones honoríficas.

Inicio de fiestas y entrega de distinciones honoríficas. 22:30 horas. Concierto estrella de King África.

Concierto estrella de King África. 00:00 horas. DJ.

Domingo 7 de junio

Lugar: Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación

20:00 horas. Procesión del Corpus Christi.

Recorrido: Plaza de la Iglesia de la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, Carril Alameda de los Pinos, avenida Don Juan de Borbón, calle Mayor, calle Tejera, calle Purísima, calle Ronda, avenida Don Juan de Borbón, Carril Alameda de los Pinos y regreso a la Plaza de la Iglesia de la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación.

Lunes 8 de junio

Lugar: Jardín Reyes Magos

19:00 horas. Lotería familiar organizada por el Centro de Mayores de Churra, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en la Región de Murcia.

Martes 9 de junio

Lugar: Jardín Reyes Magos

21:00 horas. Gala Itamarsé, a cargo de la asociación de danza ubicada en Churra.

Miércoles 10 de junio

Lugar: Centro Cultural de Churra, Alcaldía

18:30 horas. Representación teatral de Viva el sainete, a cargo del taller de teatro del Centro Cultural.

Representación teatral de Viva el sainete, a cargo del taller de teatro del Centro Cultural. 20:30 horas. Segundo pase de Viva el sainete.

Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 11 de junio

Lugar: Centro Cultural de Churra, Alcaldía

De 10:00 a 13:00 horas. Planetario.

Planetario. De 17:00 a 20:00 horas. Planetario.

La actividad contará con pases de 25 personas cada 30 minutos, estará dirigida a todas las edades y los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto.

Viernes 12 de junio

Lugar: Recinto de Fiestas, Alameda de los Pinos

19:00 horas. Fiesta infantil con hinchables, fiesta de la espuma, talleres, colchonetas y otras sorpresas.

Lugar: Jardín Reyes Magos

22:30 horas. Concierto La Década de tu Vida.

Sábado 13 de junio

Lugar: Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación

19:00 horas. Misa huertana y ofrenda a la Virgen de la Encarnación.

Misa huertana y ofrenda a la Virgen de la Encarnación. 20:30 horas. Desfile de carrozas y comparsas.

Lugar: Jardín Reyes Magos

22:30 horas. Tributo a Estopa.

Tributo a Estopa. 00:00 horas. Marino Frías con DJ, sorpresas y regalos.

Otros espacios de la programación

23:00 horas. La Quema del Demonio, espectáculo músico-pirotécnico.

Domingo 14 de junio

21:00 horas. Procesión.

Recorrido: Plaza de la Iglesia de la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, Carril Alameda de los Pinos, avenida Don Juan de Borbón, calle Mayor, calle Tejera, calle Purísima, calle Ronda, avenida Don Juan de Borbón, Carril Alameda de los Pinos y regreso a la Plaza de la Iglesia de la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación.

Lugar: Recinto de Fiestas, Alameda de los Pinos

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