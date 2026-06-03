Ana Romero: "Nuestra misión es mejorar las condiciones de vida de la infancia en dificultad"

¿Qué le llevó a elegir Publicidad y Relaciones Públicas como titulación universitaria en la UMU?

Es curioso porque yo hice un Bachillerato Internacional de Ciencias de la Salud, completamente en otra rama de a lo que me he acabado dedicando. Pensaba que me gustaba la ciencia hasta que en el instituto descubrí que no (risas). Y fue precisamente durante uno de esos trabajos de instituto en los que se podría decir que descubrí mi vocación, gracias a una monografía acerca de la evolución de los roles de género en los anuncios de detergente en los últimos 50 años en España. Literalmente decidí en el último momento del último día que iba cursar Publicidad y Relaciones Públicas, y la verdad es que estoy enormemente agradecida por haber tomado esa decisión. A mí me encanta que me hagan reflexionar y cuestionarme las cosas, y aquí encontré precisamente eso, un grupo de profesores que fueron y siguen siendo referentes. El último año de carrera pasaron muchas cosas, entre ellas un viaje a Segovia para participar en un concurso de creatividad publicitaria, o ser voluntaria en un congreso de la Asociación Española de Publicidad que se celebró en la facultad, y ahí me empezó a picar un poco la curiosidad de la investigación.

Y todavía como estudiante, a través de las prácticas extracurriculares, descubre la Fundación Carlos Alcaraz.

Para mí fue un momento muy bonito, porque cuando yo entro a la Fundación se podría decir que aún estaba en ‘pañales’, pues todavía no nos habíamos lanzado como aquel que dice. Es verdad que yo ya había realizado labores de voluntariado en entidades como Cáritas o la Asociación Murciana de Enfermedades Raras (D’Genes), pero es en la Fundación Carlos Alcaraz donde yo descubro una parte de mí que no conocía que era esa implicación por los temas sociales. Mis prácticas acabaron, pero se prorrogaron y tras ellas llegó el contrato de trabajo, lo que me permitió crecer de la mano de un proyecto que siento muy mío. Pero yo no quería dejar de formarme académicamente, siempre con el doctorado en mente, y por ello decidí cursar el máster en Sociedad Digital: Investigación y Análisis de las transformaciones sociales.

Ahora se encuentra inmersa en ese doctorado con el que sigue formándose académicamente.

La verdad es que ese paso, tras acabar el máster, llegó en plena crisis existencial (risas), pues, aunque tenía claro que quería seguir formándome, no quería dejar de lado mi trabajo en la Fundación. Afortunadamente, descubrí que podía compaginar ambas cosas gracias a lo que se conoce como tesis industrial, que permite desarrollar un proyecto de la mano de una empresa. Y a mí de repente se me ‘abrió’ el mundo, pues me di cuenta que podía compaginar y aportar toda esa comunicación e investigación social en la Fundación Carlos Alcaraz. A través de mi tesis me gustaría llegar a una metodología de gestión de la innovación en los planes de comunicación estratégica del Tercer Sector. Sería un sueño cumplido si al final este proyecto puede ser transferido y aplicado en otras entidades y fundaciones para, en definitiva, poder ayudar muchas personas ya sea en el ámbito de la infancia, la salud mental o cualquier tipo de enfermedad. Y no sé lo que va a ser de mí el día de mañana, pero estoy disfrutando del proceso y el aprendizaje y las personas que estoy conociendo por el camino. Espero que la Fundación crezca y poder llegar cada vez a más gente, y yo me veo ahí, pero también en el mundo de la investigación.

¿Cuál es el principal valor de la Fundación Carlos Alcaraz?

Nuestra misión principal es mejorar las condiciones de vida de la infancia en dificultad. Y para ello el movimiento, el ejercicio físico, es esencial. Creemos que la acción directa es fundamental, pero queremos ir un pasito más allá, aplicando innovación, por ejemplo, para formar al profesorado y promocionar esa concienciación, ramificando todo nuestro trabajo. Al fin y al cabo, se trata de aportar las herramientas necesarias a todos los actores implicados para que puedan seguir apoyando a la infancia. La labor de sensibilización también es otro de nuestros pilares, y en ese sentido organizamos en 2024 la exposición ‘Los pies en la tierra’, que este año hemos llevado, hace escasamente una semana, al Mutua Madrid Open bajo el lema ‘En movimiento por la infancia’. Una muestra expositiva en la que también hablamos de infancia, pero desde otra perspectiva. A través de los elementos de la vida de Carlos Alcaraz, como pueden ser raquetas, equipaciones o trofeos, hacemos un recorrido por la vida de un niño, una etapa vulnerable en la que es esencial disponer del adecuado acompañamiento del entorno. Y también abordamos lo que se puede entender por éxito, porque para nosotros no es ganarlo todo, sino tener la oportunidad.