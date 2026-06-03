Ocio
¿Qué actividades gratis quieres que acojan los espacios jóvenes de Murcia?: El Ayuntamiento lanza una encuesta para diseñar el programa
El cuestionario, dirigido a jóvenes de entre 12 y 35 años, estará disponible durante todo el mes de julio y permitirá seleccionar temáticas y proponer horarios, talleres concretos y ponentes para impartir charlas
El Ayuntamiento de Murcia lanza una encuesta para diseñar los talleres y contenidos de las actividades gratis que acogerán los espacios jóvenes municipales de La Nave, 585m² y El Palmar el próximo curso.
El objetivo de la propuesta es conocer preferencias y propuestas, así como puntos fuertes y débiles, para crear "una programación más cercana, útil y atractiva", destacó la edil de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, este miércoles en la presentación de la iniciativa.
A través de la encuesta, se podrán seleccionar temáticas y proponer horarios, talleres concretos y ponentes para impartir charlas.
Bajo el lema 'En los Espacios Jóvenes la siguiente canción la eliges tú', desde el Ayuntamiento promueven un breve cuestionario, dirigido a jóvenes de entre 12 y 35 años, que estará disponible durante todo el mes de julio a través de un enlace difundido mediante los canales oficiales del Ayuntamiento y la web del Informajoven.
Además, se instalarán carteles con un código QR que podrán encontrarse tanto en los espacios jóvenes como en los institutos públicos del municipio.
Entre las áreas planteadas se encuentran la inteligencia artificial, la robótica, la programación, los videojuegos, la creación audiovisual y musical, las artes escénicas, la salud emocional, el bienestar, la creatividad, la escritura y las actividades físicas, entre otras opciones.
"Queremos que los jóvenes no sean únicamente usuarios de los Espacios Jóvenes, sino protagonistas activos en su diseño y programación. Nadie mejor que ellos sabe qué actividades les interesan, qué necesidades tienen y cómo imaginan estos espacios", destacó Sofía López-Briones sobre la iniciativa.
- Un incendio forestal en Los Garres y Lages moviliza a Bomberos Murcia y obliga a solicitar medios aéreos
- En directo: Jaén Paraíso Interior-ElPozo Murcia
- Alejandro Pérez, médico en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, denuncia irregularidades en los cribados del cáncer: 'Algunos pacientes sabemos que van a morir desde el momento que les diagnosticamos
- Arroyo desactiva la moción de censura en Cartagena
- Isabel Ayala sustituye a Juan José Pedreño en Salud y Joaquín Buendía releva a Sara Rubira en Agricultura
- Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: 'Somos la única de las diez principales capitales de España que no tenemos un cinturón de autovías
- Cáritas deja a más de veinte de sus empleados en la calle en la Región de Murcia
- Una moción de censura que acabará en los tribunales