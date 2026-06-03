¿Qué actividades gratis quieres que acojan los espacios jóvenes de Murcia?: El Ayuntamiento lanza una encuesta para diseñar el programa

El Ayuntamiento de Murcia lanza una encuesta para diseñar los talleres y contenidos de las actividades gratis que acogerán los espacios jóvenes municipales de La Nave, 585m² y El Palmar el próximo curso.

El objetivo de la propuesta es conocer preferencias y propuestas, así como puntos fuertes y débiles, para crear "una programación más cercana, útil y atractiva", destacó la edil de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, este miércoles en la presentación de la iniciativa.

A través de la encuesta, se podrán seleccionar temáticas y proponer horarios, talleres concretos y ponentes para impartir charlas.

Bajo el lema 'En los Espacios Jóvenes la siguiente canción la eliges tú', desde el Ayuntamiento promueven un breve cuestionario, dirigido a jóvenes de entre 12 y 35 años, que estará disponible durante todo el mes de julio a través de un enlace difundido mediante los canales oficiales del Ayuntamiento y la web del Informajoven.

Además, se instalarán carteles con un código QR que podrán encontrarse tanto en los espacios jóvenes como en los institutos públicos del municipio.

Entre las áreas planteadas se encuentran la inteligencia artificial, la robótica, la programación, los videojuegos, la creación audiovisual y musical, las artes escénicas, la salud emocional, el bienestar, la creatividad, la escritura y las actividades físicas, entre otras opciones.

Noticias relacionadas

"Queremos que los jóvenes no sean únicamente usuarios de los Espacios Jóvenes, sino protagonistas activos en su diseño y programación. Nadie mejor que ellos sabe qué actividades les interesan, qué necesidades tienen y cómo imaginan estos espacios", destacó Sofía López-Briones sobre la iniciativa.