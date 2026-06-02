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Incendio en Murcia

Los vecinos de Los Garres salvan lo imprescindible mientras el incendio avanza hacia las viviendas

Los residentes intentan proteger sus casas con agua y cargan pertenencias en sus coches para pasar la noche fuera ante la incertidumbre del fuego

Vecinos de Los Garres desalojan sus viviendas y tratan de apagar las llamas con mangueras ante la propagación del fuego

Vecinos de Los Garres desalojan sus viviendas y tratan de apagar las llamas con mangueras ante la propagación del fuego

L.O.

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J.M. Lax Asís

J.M. Lax Asís

El olor a humo se extiende por las calles de Los Garres tras el grave incendio declarado sobre las tres de la tarde. La columna gris es visible desde distintos puntos de Murcia y, a medida que las llamas avanzan por la ladera, la tensión aumenta entre los vecinos de la pedanía. La Policía Local mantiene cortados varios accesos y solo los vehículos de emergencias pueden entrar a la zona afectada.

Los vecinos que pueden intentan evacuar sus viviendas con lo imprescindible para poder pernoctar fuera de ellas.

A pie de calle, la escena mezcla incertidumbre, prisas y preocupación. Algunos residentes observan la evolución del fuego desde la distancia; otros cargan pertenencias en sus coches o intentan proteger sus casas rociándolas con agua mientras esperan nuevas instrucciones de los servicios de emergencia sin saber bien qué hacer.

Daniel Sánchez permanece frente a su casa con una manguera en la mano. Rocía agua sobre la fachada mientras su mujer introduce objetos personales en el maletero del coche para pasar la noche en casa de su hermano. A pocos metros, una fina capa de ceniza comienza a caer sobre algunas calles.

Máxima tensión en Los Garres (Murcia) ante la presencia de humo y llamas cerca de las viviendas

Máxima tensión en Los Garres (Murcia) ante la presencia de humo y llamas cerca de las viviendas

Israel Sánchez

"La cosa está peor para la izquierda", comentan los vecinos mientras siguen pendientes del foco del incendio. La preocupación no se limita a su propia casa. También piensan en familiares y vecinos afectados por los cortes de suministro eléctrico. "No tienen luz, no pueden enchufar el aire, no pueden hacer nada. El que pueda, como nosotros, va a tener que marcharse" explica.

Las sirenas se escuchan de fondo de forma constante. Helicópteros sobrevuelan la zona mientras los equipos de extinción intentan contener un fuego que avanza favorecido por las altas temperaturas de una jornada marcada por la alerta naranja por calor extremo en la Región.

A poca distancia, Olga Buendía observa el incendio con su gato dentro de un transportín. Mantiene la mirada fija en la montaña mientras sigue el movimiento de los servicios de emergencia. Acaba de abandonar su vivienda tras la llegada de los agentes.

Medios aéreos para combatir un incendio forestal en Los Garres y Lages

Medios aéreos para combatir un incendio forestal en Los Garres y Lages

L.O.

Como muchos otros vecinos, ha tenido que decidir en pocos minutos qué llevarse consigo. Fotografías, documentación y dispositivos electrónicos forman parte de las pertenencias que ha recogido antes de salir. "Y lo más importante", dice señalando a su gato.

Su hermano continúa en la zona colaborando con otros residentes que intentan ayudar con mangueras mientras el operativo despliega más medios para combatir el fuego.

"Todos los años los vecinos decimos que la zona está muy seca, que tienen que limpiarla", lamenta una mujer de la pedanía

La vecina aprovecha también para trasladar una queja que, asegura, llevan años repitiendo en el barrio. "Todos los años los vecinos decimos que la zona está muy seca, que tienen que limpiarla", afirma. Sus palabras reflejan una sensación compartida entre varios residentes que observan con impotencia cómo las llamas se acercan a zonas habitadas.

Las imágenes del grave incendio forestal en Los Garres (Murcia)

Las imágenes del grave incendio forestal en Los Garres (Murcia)

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Las imágenes del grave incendio forestal en Los Garres (Murcia) /

En distintos puntos de Los Garres se repiten escenas similares. Vecinos pendientes del teléfono móvil, familias reunidas en la calle observando la evolución del incendio, coches preparados para una posible evacuación y personas intentando mantener la calma mientras el humo gana presencia en el ambiente.

Mientras cerca de 200 efectivos trabajan sobre el terreno y continúan incorporándose medios aéreos para apoyar las labores de extinción, la preocupación entre los residentes sigue siendo la misma: que el fuego no alcance las viviendas y que la situación pueda controlarse cuanto antes.

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Por el momento, las autoridades mantienen el llamamiento a evitar desplazamientos innecesarios a la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

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