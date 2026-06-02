Administración local
El PSOE denuncia que trabajadores públicos hicieron de 'extras' entre el público en la charla de un concejal del Ayuntamiento de Murcia
El portavoz socialista denuncia que los empleados del servicio de Parques y Jardines recibieron la orden de asistir a uno de los actos enmarcados en el Tour del Talento
Trabajadores públicos que actúan como 'extras' entre el público para que el Víctor Villegas parezca más lleno. Esta es la situación que denunció este martes el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá.
Los empleados del servicio municipal de Parques y Jardines recibieron el pasado miércoles la orden, vía grupo interno de WhatsApp, de asistir a uno de los actos enmarcados en el Tour del Talento: el Murcia Smart City Talent, celebrado el miércoles 27 de mayo, que reunió a Toni Nadal, Emilio Duró y Marc Vidal como ponentes, además de a uno de los concejales del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén.
"Se les dio la orden de que se quitaran la ropa de trabajo, se pusieran ropa de calle, cogieran sus vehículos particulares y se personaran en el auditorio para asistir como público al evento en el que participaba el concejal responsable del contrato, el primer teniente de alcalde", expuso el portavoz socialista.
"Si podéis, quedaros hasta el final", indicaba uno de los mensajes que recibieron los trabajadores, a los que pudo acceder esta redacción.
Así, los empleados que cubren el contrato gestionado por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente se mezclaron entre el público que asistió a la charla del edil que lidera dicha Concejalía, José Guillén.
"Utilizar así a trabajadores de una contrata, hacerles dejar sus puestos de trabajo en horario laboral, y llevárselos a engordar el ego de un concejal, nos parece algo gravísimo", lamentó Ginés Ruiz, quien agregó que "no es una anécdota, sino un reflejo del funcionamiento de este equipo de gobierno".
Con esta información, además, se pone en entredicho el balance de asistentes que ofreció el Consistorio del Tour del Talento, de 22.000 personas.
"Hemos presentado una comunicación interior a la alcaldesa en la que le preguntamos el número exacto de trabajadores que han acudido" y "también si piensa hacer algo, si respalda esa actuación de su mano derecha o no le parece adecuada y va a tomar alguna medida", concluyó el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia.
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