Las piscinas de Murcia ya tienen fecha de apertura y amplían el número de plazas en actividades deportivas

Los termómetros en Murcia rozaron los 40 grados este martes, el mismo día en el que el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, anunció las fechas de apertura de las piscinas municipales para este verano.

El anuncio se realizó en la piscina Murcia Río, donde operarios municipales terminaban de poner a punto las instalaciones que en los próximos días abrirán a la ciudadanía.

Además, la oferta deportiva de este año suma un total de 4.704 plazas con la incorporación de 590 plazas más que la temporada anterior, cuando hicieron uso de las instalaciones municipales unos 74.090 usuarios, lo que supone un incremento de 6.070 usuarios con respecto al año 2024.

Inversión

La Concejalía de Deportes ha realizado una inversión superior al millón de euros para esta temporada de verano entre cursos deportivos y el contrato de mantenimiento, limpieza y control de accesos, así como con el servicio de cita previa, que estará disponible de lunes a viernes, de diez de la mañana a dos de tarde, hasta el 14 de julio.

Además, "hemos reforzado la seguridad con una inversión importante", explicó el edil, destinada sobre todo a dotar de vigilantes a estas instalaciones con el objetivo de prevenir cierres puntuales por actos vandálicos como el ocurrido el año pasado en la instalación de Sangonera La Seca, que tuvo que cerrar a raíz del robo de cinco escaleras.

En concreto, el nuevo contrato en materia de seguridad supone un incremento monetario del 47 por ciento respecto al anterior.

Oferta

La piscina Murcia Parque, en el centro urbano, será la primera en abrir sus puertas para el baño público, del 9 de junio al 30 de agosto. El horario de apertura será de martes a viernes desde las 11:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas de la tarde, mientras que durante sábados, domingos y festivos ampliará su horario abriendo sus puertas a las 10:00 horas.

A la apertura de Murcia Río le seguirá la de las instalaciones en pedanías (La Ñora, Rincón de Seca, Sangonera la Verde, Corvera, Aljucer, el Raal, Alquerías y Espinardo) del 1 de julio al 30 de agosto, a excepción de Puente Tocinos y El Palmar, donde abrirán del 14 de julio al 30 de agosto. Por otro lado, los cursos de natación suman en total 2.304 plazas y se celebrarán del 7 al 31 de julio.

Todas las piscinas de pedanías abrirán de martes a viernes desde las 12:00 horas hasta las 20:00 horas, mientras que sábados, domingos y festivos ampliarán el horario iniciando su actividad a las 10:00 horas.

Cabe también señalar la piscina Murcia Parque permanecerá cerrada los días 13 y 14 de junio, así como las mañanas de los miércoles del mes de julio, cuando permanece cerrada hasta las 13.45 horas para que los menores a los que atienden los Servicios Sociales municipales puedan asistir a sus clases de natación, al igual que años anteriores.

Las actividades de sala también incorporan novedades, como son los cursos de pilates y acondicionamiento físico que se desarrollarán en el Palacio de los Deportes y el pabellón Príncipe de Asturias, con una oferta total de 2.400 plazas, 1.200 plazas en cada una de las dos instalaciones deportivas municipales.

Las personas interesadas podrán inscribirse a partir del 24 de julio a través del teléfono 968 98 06 28, la web municipal de la Concejalía de Deportes y aplicación móvil Tu Murcia.

Precios

Lo que sí se mantiene igual que el año anterior son los precios. Por ejemplo, las entradas para el baño de los menores de 4 a 17 años tienen un coste de 2.35 euros, y a partir de los 18 años es de 4.35 euros. Además, hay bonos de 15 y 30 entradas con precios que oscilan entre los 4 y 17 euros.

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Precios de entradas y bonos Entradas Individuales Usuarios de 4 a 17 años: 2,35 euros

Usuarios de 18 años en adelante: 4,35 euros Bonos de Piscinas Bono de 15 entradas (4-17 años): 17,55 euros

Bono de 15 entradas (Adultos): 25,40 euros

Bono de 30 entradas (4-17 años): 28,65 euros

Bono de 30 entradas (Adultos): 39,65 euros

En cuanto a los cursos de natación, los precios dependen de las fechas y la duración. En el caso de las dos quincenas de julio, saldría a un precio de 11.35 euros, mientras que una quincena de agosto asciende a los 14.85 euros.