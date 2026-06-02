Murcia estrena tres zonas de juego y suma en total más de 600 áreas infantiles

Murcia gana tres áreas de juegos y, con estas nuevas incorporaciones, la red de zonas infantiles suma ya más de 600 espacios destinados a los más pequeños repartidos por todo el municipio.

A las recientes actuaciones llevadas a cabo en Huerto Manú y la plaza del Escultor Roque López, se suma ahora una nueva zona infantil en el Jardín del Salitre.

"Nuestro objetivo es que todos los niños, independientemente del barrio o pedanía en la que vivan, tengan acceso a zonas de juego modernas, seguras y adaptadas a sus necesidades. Trabajamos de forma constante para renovar las existentes y crear nuevas áreas allí donde son necesarias", resaltó José Guillén, líder de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente que gestiona la red municipal de zonas infantiles.

La nueva actuación ejecutada en el Jardín del Salitre incorpora una gran estructura de juego con forma de mariposa, diseñada para fomentar el juego activo, la imaginación y el desarrollo psicomotor de los niños, junto con tres nuevos columpios instalados sobre pavimento continuo de caucho de seguridad.

Nuevos columpios en el Jardín del Salitre. / A.M.

Esta intervención se suma a las recientes mejoras realizadas en Huerto Manú, con la renovación integral de su área infantil mediante la instalación de los juegos temáticos de Pocoyó para niños de entre uno y cinco años, y a la nueva zona de juegos ubicada en la plaza del Escultor Roque López.

Red de zonas infantiles

Murcia dispone actualmente de 637 zonas de juego repartidas por todo el municipio, que suman un total de más de 3.100 elementos infantiles. Desde el Consistorio destacan que estas áreas "constituyen espacios fundamentales para el desarrollo infantil, ya que favorecen la actividad física, la socialización, la creatividad y el aprendizaje a través del juego, además de convertirse en puntos de encuentro para las familias y elementos dinamizadores de la vida vecinal".

Todas las zonas infantiles municipales son objeto de revisiones periódicas para garantizar las máximas condiciones de seguridad.

Además, cuentan con pavimentos amortiguadores que minimizan el riesgo de lesiones en caso de caída. En la actualidad, la red municipal suma más de 78.000 metros cuadrados de superficies de seguridad bajo juegos infantiles, principalmente de caucho continuo y caucho en loseta, materiales que ofrecen una mayor protección y comodidad para los usuarios.

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Y el Ayuntamiento también continúa ampliando los espacios de sombra en las áreas infantiles. Actualmente, más de 100 zonas de juego disponen de cubiertas, entre toldos textiles y estructuras metálicas, que generan más de 17.000 metros cuadrados de sombra.