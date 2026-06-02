Un grave incendio forestal en Los Garres y Lages obliga a solicitar al Gobierno nacional tres hidroaviones

Un incendio forestal declarado este martes en una zona montañosa de Los Garres y Lages, en el término municipal de Murcia, ha movilizado a Bomberos Murcia y medios aéreos y ha obligado a activar el Plan Informur de Emergencia en situación 2. Ante la gravedad del fuego, la Comunidad ha solicitado al Gobierno de España el apoyo de tres hidroaviones.

Según ha informado el 112 Región de Murcia, el primer aviso se recibió a las 15.10 horas. Posteriormente, el centro de emergencias llegó a recibir más de 200 llamadas de vecinos de la zona alertados por la gran columna de humo provocada por el incendio.

El fuego se ha declarado en un entorno de monte de esta pedanía murciana, donde se localizan varias viviendas dispersas, lo que ha generado preocupación entre los residentes.

Servicios de emergencias en la zona del incendio / Facebook Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia.

Hasta el lugar se han desplazado seis camiones con hasta 25 efectivos de Bomberos Murcia, dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región, una brigada forestal, agentes medioambientales, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil. Además, se ha solicitado al Gobierno nacional el apoyo de tres hidroaviones para tratar de controlar y extinguir las llamas.

El presidente regional, Fernando López Miras, ha pedido a los vecinos de la zona que "extremen la precaución". "Muy pendientes de la evolución del incendio", ha afirmado encontrarse el líder del Eejcutivo.

El incendio se produce en una jornada especialmente complicada por las altas temperaturas, ya que Murcia se encuentra este martes en alerta naranja por calor extremo, con valores que pueden superar los 41 grados durante la tarde.

Dos incendios en la zona en menos de una semana

Hace apenas unos días, el domingo al mediodía, también se produjo otro incendio forestal en la zona de San José de la Montaña, en Los Garres. En aquella ocasión, el 112 recibió varias llamadas a las 12.38 horas alertando de una lengua de fuego en el entorno conocido como Rambla de los Saltadores. Al lugar se desplazaron un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, una brigada forestal de la UDIF con un agente medioambiental, bomberos del Ayuntamiento de Murcia y vehículos de Protección Civil.

Una vez extinguido aquel incendio, los agentes forestales realizaron labores de control para asegurar la zona y evitar posibles reactivaciones.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el origen del fuego declarado este martes, la superficie afectada ni posibles daños personales o materiales.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre el origen del fuego, la superficie afectada ni posibles daños personales o materiales.

Noticias relacionadas

Habrá ampliación