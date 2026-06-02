Adiós a dar vueltas para aparcar en el centro de Murcia: el mapa de parkings gratis y baratos que conviene mirar antes de entrar

Murcia es uno de esos destinos que lo tiene todo: comercios, historia, gastronomía y una agenda cultural que no para. Pero cuando alguien decide venir desde una pedanía o desde otro municipio de la Región, la primera pregunta que surge casi siempre es la misma: ¿Dónde dejo el coche?

El miedo a dar vueltas sin encontrar sitio o a pagar un dineral en un parking privado echa para atrás a más de uno. Por eso, conviene saber de antemano que Murcia cuenta con una red de más de 8.000 plazas entre disuasorios, parkings y zonas de estacionamiento regulado. Aquí están todas las opciones, ordenadas y explicadas para que llegues tranquilo.

Aparcamientos gratuitos en Murcia: las mejores opciones para no gastar ni un euro

Aparcamiento disuasorio del Malecón

Una de las opciones gratuitas más céntricas es el aparcamiento disuasorio del Malecón, situado en la Calle Alcalde Gaspar de La Peña, junto al Paseo del Malecón. Está a menos de 15 minutos a pie del centro, lo que lo convierte en una de las alternativas más cómodas para quien no quiere alejarse demasiado.

Aparcamiento de La Chimenea

En la Avenida Ciudad de Almería se encuentra el aparcamiento de La Chimenea, también gratuito y a unos 15 minutos andando del corazón de la ciudad. Una opción discreta pero muy útil que muchos murcianos todavía no conocen.

Aparcamiento disuasorio de La Fica

Si no te importa caminar un poco más, el disuasorio de La Fica, en el Camino Orilla del Río, es uno de los más amplios y de los menos masificados. Está a poco más de veinte minutos del centro y suele tener plazas disponibles salvo cuando acoge ferias o eventos. Un clásico que conviene tener guardado.

Parking del Carrefour Infante

El parking del Carrefour Infante, en la Avenida Lope de Vega, es otra alternativa gratuita a unos 20 minutos del centro. Su punto fuerte son las zonas semicubiertas, perfectas para proteger el coche del sol murciano, aunque precisamente por eso son las plazas más disputadas.

Aparcamiento del Centro Comercial Atalayas

En la Calle Isla Cristina, el parking del Centro Comercial Atalayas permite dejar el vehículo sin coste. Está algo más alejado que los anteriores y no dispone de zonas de sombra, pero es una solución válida si el resto de opciones está completo.

Zonas de aparcamiento gratuito en calles de Murcia

Además de los grandes espacios, hay varias calles con zona blanca donde estacionar es completamente gratis. El Barrio de La Fama, el Barrio Vistabella, los alrededores de la Avenida Juan Carlos I y las proximidades de la estación de autobuses son algunas de las zonas donde encontrar hueco sin rascarse el bolsillo.

Disuasorios de pago: vigilados, bien situados y con tarifas razonables

Murcia cuenta con siete disuasorios videovigilados repartidos por la ciudad, pensados para absorber el tráfico de entrada desde las principales vías de acceso. La tarifa general es de 0,0083 euros por minuto, lo que equivale a 50 céntimos la hora y un máximo diario de 3 euros. Para quienes los usen con frecuencia, existen bonos desde 40 euros al mes hasta 300 euros anuales, que salen a 25 euros mensuales.

Disuasorio de Hacienda

El más grande de toda la red es el disuasorio de Hacienda, ubicado en la calle Violonchelista Miguel Ángel Cláres, en el barrio de Santiago y Zaraiche. Con 404 plazas, once de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, también dispone de espacios para vehículos eléctricos y plazas preferentes para abonados. Es el punto de entrada ideal para quienes llegan desde Molina de Segura, la A-30, la A-7 o la MU-33.

El disuasorio de Hacienda ofrece 404 plazas. / Juan Carlos Caval

Disuasorios de Atocha y Loaysa

También en Santiago y Zaraiche se encuentran los disuasorios de Atocha y Loaysa. El primero, en la calle Periodista Encarna Sánchez, tiene 212 plazas, cargadores eléctricos y aparcabicis gratuitos. El de Loaysa, en la avenida del mismo nombre, cuenta con 197 plazas y aparcabicis, y está especialmente pensado para quien viene desde Molina, Orihuela, Puente Tocinos o Monteagudo.

Disuasorio de Fuenteblanca

En la calle Maestra Carmen Méndez se encuentra el disuasorio de Fuenteblanca, con 104 plazas y aparcabicis gratuitos. Da cobertura a los vehículos procedentes de Molina de Segura, la A-30 y la A-7.

Disuasorio de Justicia

El disuasorio de Justicia, en la avenida del mismo nombre, suma 100 plazas con aparcabicis incluido. Atiende a quienes llegan desde Los Dolores, La Alberca, Algezares, Beniaján o la ronda Sur. Ojo: este es el único disuasorio con tarifa diferente, 90 céntimos la hora y un máximo diario de 18 euros.

Mapa de ubicación de Aparcamurcia Justicia.

Disuasorios de Arrixaca 1 y Arrixaca 2

La red se completa con dos grandes espacios vinculados al hospital. Arrixaca 1, en el camino de la Balsa, ofrece 345 plazas con aparcabicis. Arrixaca 2, en la calle Polideportivo de El Palmar, suma otras 328 plazas. Ambos son una referencia para quienes llegan desde Alcantarilla, El Palmar o la A-30.

Los parkings del centro: más caros, pero justo donde los necesitas

Para quien prefiere dejar el coche a tiro de piedra del destino y no le importa pagar algo más, Murcia tiene cinco parkings en el centro con tarifas y ubicaciones distintas.

Parking de Verónicas

El parking de Verónicas, en el Plano de San Francisco, es uno de los más completos. Con 350 plazas, puntos de recarga para eléctricos y un recién estrenado ascensor, su tarifa es de 1,80 euros la hora y un máximo diario de 9 euros. Da servicio a quienes llegan desde la A-7, la MU-33, Molina de Segura y Alcantarilla.

Mapa de ubicación del Parking de Verónicas en Murcia.

Aparcamiento de Abenarabi

Tras 17 años cerrado, el aparcamiento de Abenarabi ha vuelto a abrir sus puertas. En una primera fase se han habilitado 341 plazas de uso público, con posibilidad de ampliar hasta 512 cuando la demanda lo requiera. Su tarifa es de 1 euro la hora con un máximo diario de 12 euros, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas del centro para aparcar cerca de todo.

Parking del Cuartel

En la calle Barreras, el parking del Cuartel ofrece 245 plazas a 0,02 euros por minuto, con un máximo diario de 14,40 euros. Ideal para quienes llegan desde Alcantarilla, Nonduermas o El Palmar.

Parking de Condomina

Junto al centro comercial, en Ronda de Garay, el parking de Condomina tiene 100 plazas a 1,40 euros la hora y un máximo diario de 20 euros. Una opción práctica para quienes acceden desde la ronda de Levante o la avenida Primero de Mayo.

Parking de Santa Isabel

En pleno centro, en la plaza de Santa Isabel, este parking de 150 plazas está pensado para paradas cortas. Su tarifa arranca en 0,046 euros por minuto, con un máximo diario de 32,25 euros, por lo que conviene no despistarse con el tiempo si no se quiere llevar un susto en el ticket.