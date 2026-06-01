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Las superislas continúan su expansión en Murcia y llegan a la primera pedanía

El servicio ya atiende a unos 150 usuarios con una media de edad de 78 años y el nuevo equipo de auxiliares en El Palmar dará cobertura, de forma inicial, a medio centenar de personas

La reunión informativa realizada en el centro cultural de El Palmar con la edil Pilar Torres y profesionales del servicio.

La reunión informativa realizada en el centro cultural de El Palmar con la edil Pilar Torres y profesionales del servicio. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

El proyecto municipal de superislas, que busca una atención domiciliaria más cercana para los mayores de Murcia, continúa su expansión, por primera vez, fuera del casco urbano, y llegará a la pedanía más poblada del municipio: El Palmar.

El proyecto, inspirado en el modelo holandés Buurtzorg, reorganiza la prestación del servicio de ayuda a domicilio mediante equipos estables de auxiliares que trabajan siempre con las mismas personas usuarias.

Así, se evita la rotación constante y se favorecen las relaciones de confianza y un conocimiento más profundo de las necesidades, rutinas e historias de vida de cada beneficiario, explicaron desde el Consistorio a este diario.

Y, en este sentido, la edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, subrayó que el objetivo es "facilitar que los mayores puedan permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible, reforzando su autonomía, su bienestar emocional y sus vínculos comunitarios".

Evolución

Este sistema arrancó en el casco urbano de Murcia en 2024 como un proyecto piloto, en concreto, en los barrios de El Infante, El Carmen, San Juan, Vistabella y La Fama.

Y, tras los resultados cosechados, el Ayuntamiento decidió ampliarlas a nuevas zonas del municipio. En 2025, se implementaron dos nuevas superislas en Espinardo y la denominada 'Centro-Norte y Oeste', conformada por los barrios de San Antón, San Antolín, San Miguel, Santa Catalina, San Pedro, San Nicolás y San Andrés.

Las tres 'superislas' que ya están activas en el municipio atienden a unos 150 usuarios con una media de edad de 78 años.

Nuevas prestaciones

La surperisla de El Palmar permitirá atender inicialmente a 51 personas usuarias del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), a través de un equipo estable formado por diez auxiliares y un profesional de apoyo.

Hace solo unos días, el centro cultural de El Palmar acogió una reunión informativa dirigida a vecinos de la pedanía, en la que intervinieron profesionales de Servicios Sociales y personal de la empresa adjudicataria del servicio, ATENDE, así como la concejala Pilar Torres, para presentar la iniciativa y sus beneficios para los usuarios.

"La ampliación de este modelo a una pedanía como El Palmar demuestra la apuesta del Ayuntamiento por acercar los cuidados y los servicios sociales a todos los vecinos de nuestro municipio, garantizando una atención más humana, cercana y adaptada a las necesidades reales de las personas mayores", resaltó la edil del ramo.

Además, Torres puso en valor el componente social y comunitario de las superislas, al señalar que "este proyecto no solo mejora la atención domiciliaria, sino que también contribuye a combatir la soledad no deseada y a generar redes de apoyo y confianza en el propio entorno vecinal".

Desde el Ayuntamiento también indicaron que está llevando a cabo un proceso de evaluación del proyecto para analizar su eficacia, impacto y sostenibilidad tanto en la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias como en la organización del propio servicio de ayuda a domicilio.

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Y también destacaron que distintos ayuntamientos españoles, como son los de Córdoba, Almería, Valladolid y Madrid, ya se han interesado por esta experiencia para estudiar su posible implantación en sus respectivos municipios.

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