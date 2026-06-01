Así será Satia, el nuevo residencial con casi 200 viviendas en la zona norte de Murcia

La oferta de vivienda de obra nueva en Murcia capital seguirá creciendo en los próximos años con el desarrollo de un nuevo complejo residencial de 198 viviendas en la zona norte de la ciudad, una de las áreas con mayor demanda inmobiliaria del municipio.

La promotora AEDAS Homes ha anunciado el lanzamiento de la segunda fase de Satia, un proyecto situado entre las avenidas Juan Carlos I y Juan de Borbón que, una vez completado, alcanzará las 198 viviendas distribuidas en dos fases. La primera ya se encuentra en construcción.

Piscina en la azotea del proyecto Satia de AEDAS Homes en Murcia capital / L.O.

La nueva fase incorpora viviendas de uno y dos dormitorios, con precios de partida desde 168.000 euros, incluyendo garaje y trastero. El residencial contará además con espacios comunes como piscina en la cubierta, zonas de trabajo compartidas, local social y áreas destinadas a la práctica deportiva al aire libre.

El proyecto se levanta en una de las últimas parcelas disponibles para uso residencial en esta zona de expansión de Murcia, un entorno consolidado que en los últimos años ha concentrado buena parte de la promoción de vivienda de nueva construcción gracias a su cercanía al centro urbano y a su conexión mediante tranvía y otros servicios públicos.

Sala común del proyecto Satia / L.O.

Según la promotora, el desarrollo está especialmente orientado a compradores que buscan acceder por primera vez a una vivienda en propiedad, un segmento especialmente afectado por las dificultades de acceso al mercado residencial derivadas del incremento de precios y de la escasez de oferta.

Las viviendas han sido diseñadas con superficies adaptadas a hogares de pequeño tamaño y contarán con amplias terrazas en gran parte de las unidades. Además, incorporarán sistemas de eficiencia energética que permitirán obtener la calificación energética A, incluyendo producción de agua caliente mediante aerotermia comunitaria.

Así será el edificio del proyecto residencial Satia / L.O.

La puesta en marcha de esta segunda fase llega en un momento de elevada demanda residencial en Murcia, donde distintos estudios y administraciones vienen alertando de la necesidad de incrementar la construcción de vivienda para responder al crecimiento demográfico y a la falta de oferta disponible, especialmente en determinadas zonas de la capital.

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Espacios interiores del proyecto Satia / L.O.

Con la incorporación de estas nuevas viviendas, la Zona Norte continúa consolidándose como uno de los principales focos de desarrollo urbanístico de Murcia, donde todavía existen algunos de los últimos suelos disponibles para nuevos proyectos residenciales dentro del casco urbano.