Un perro decapitado y varias yeguas salen a la luz en el yacimiento de San Esteban en Murcia

Un perro decapitado, tres yeguas, una placa de oro y varios restos de vasijas. Así el nuevo 'botín' desenterrado en el yacimiento de San Esteban, cuyos trabajos arqueológicos van adelantados según el cronograma previsto en un inicio.

Este martes 2 de junio se cumple el tercer mes desde el inicio de los trabajos y ya han iniciado las labores en la mitad de los sondeos, y la previsión es que en unos tres meses estén todos los sondeos a cielo abierto, según explicó este lunes el director arqueológico, Clemente Pérez.

En concreto, se han iniciado los trabajos en 27 de los 59 sondeos, detalló la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, por lo que el proyecto avanza por delante de la planificación prevista. De ellos, 15 están ya finalizados o prácticamente concluidos, mientras que buena parte de los restantes se encuentran en sus últimas fases de intervención.

Con todo, se espera que en junio los trabajos arqueológicos estén ejecutados al 50 por ciento y, así, se habrá actuado en más de la mitad de la superficie total de este parque arqueológico, que dispone de más de 10.000 metros cuadrados y unas 60 edificaciones.

Coordinación de los trabajos

"Una ciudad que cuida su legado, tiene más identidad, orgullo y futuro", destacó también Pérez, quien recordó que el Ayuntamiento ha movilizado más de 20 millones en favor de esta iniciativa, en coordinación con la Consejería de Turismo para conseguir la financiación completa.

Asimismo, la alcaldesa resaltó que se trata de una iniciativa "impresionante" en la que "cada semana hay hallazgos nuevos" que, además, supondrá una transformación para la ciudad, pues en la siguiente fase del proyecto se contempla la construcción de una plaza sobre el jardín andalusí "para el disfrute de todos los murcianos".

Por su parte, la consejera de Cultura, Carmen Conesa, subrayó que los trabajos en este yacimiento responden a una demanda social y "suponen mucho para la Región de Murcia".

Asimismo, la consejera resaltó el impulso al turismo y la cultura que supone esta iniciativa y la coordinación entre administraciones para poner en marcha el proyecto.

Hallazgos

"Estamos encontrando un reflejo fiel de la vida cotidiana de los murcianos que habitaban Mursiya en la Edad Media", señaló el director arqueológico sobre los hallazgos. Y es que "los objetos, su decoración y la forma que tienen" sirven para estudiar, además del día a día en la urbe, su evolución.

Uno de los hallazgos es un trozo de una placa de oro, muy pequeño -de un centímetro de longitud y 0,2 milímetros de grosor-, pero grabado con mucho nivel de detalle. Asimismo, se han encontrado varios fragmentos de tinajas, una de ellas casi al completo y con grabados incluso por la parte interior, que está a la espera de secarse antes de su limpieza. Y otro de los restos hallados está decorado con representaciones arquitectónicas como arcos.

Las tinajas y vasijas son de cuerda seca parcial, material característico de los siglos XI y XII. Estas fechas, sumadas a la ausencia de cerámica esgrafiada, que apareció a partir de la segunda mitad del siglo XII, permite situar el inicio de la urbanización de este ámbito a finales del siglo XI o comienzos del XII.

Esta zona del yacimiento, que estaba más alejada del centro de la ciudad, alberga vertederos y fosas con restos artesanales e industriales generados en otros espacios de la población andalusí.

Restos animales

Por otro lado, al dromedario encontrado hace un mes y medio -el primer ejemplar que se ha desenterrado en el municipio de Murcia, se unen los restos mortales de un perro y tres yeguas.

En cuanto al perro -hallado en el sondeo 69-, se enterró decapitado y, según parece, tuvo las patas delanteras atadas, "lo que lleva a pensar que la muerte de este individuo fue violenta", explicó el director arqueológico, y agregó que "el perro no es un animal especialmente apreciado en la cultura islámica" y "se usaba básicamente para las labores de pastoreo y vigilancia". De hecho, en aquella época ni siquiera estaba prohibido su consumo como alimento.

Asimismo, han salido a la luz tres yeguas con las herraduras puestas en el sondeo número 56, que se amplió para sacar por completo uno de los ejemplares, mientras que los otros dos -de los que son visibles la cabeza de uno y las patas traseras del otro- se estudiarán en próximas fases.

Las yeguas se empleaban como animal de transporte y han aparecido cerca de una fonda -una especie de hostal donde se servía comida-, donde seguramente habría un establo destinado a los animales de los viajeros, aunque ambos elementos no tienen por qué guardar relación, matizó Clemente Sánchez.

Con los datos recabados, una de las posibles hipótesis sobre la muerte de estos animales es que se vieron afectados por una edpidemia.