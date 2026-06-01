El patrimonio de Murcia engrosa la Lista Roja de Hispania Nostra con la inclusión de la ermita de Lo Pareja

La ermita de Lo Pareja en Murcia entra en la Lista Roja de patrimonio de Hispania Nostra y, con esta inclusión, la Región suma en total 75 elementos patrimoniales en riesgo.

El edificio, ubicado en el paraje de Lo Jurado, en la pedanía murciana de Baños y Mendigo, ingresa en la Lista Roja "debido a su avanzado estado de abandono y al riesgo de pérdida total", indican desde Hispania Nostra en un comunicado.

La ermita, vinculada históricamente a las pedanías de Valladolises, Baños y Mendigo y a un antiguo caserío rural homónimo, permaneció en uso hasta la Guerra Civil y fue abandonada por completo en 1968, y desde Hispania Nostra la resaltan como "un ejemplo singular del patrimonio de carácter agrícola-religioso del siglo XX".

Actualmente, la ermita conserva únicamente los muros exteriores y un arco apuntado en su entrada, mientras que la cubierta se ha derrumbado casi en su totalidad. Además, "la vegetación ha invadido la estructura, lo que aumenta el riesgo de colapso progresivo si no se realizan actuaciones de consolidación o restauración a corto o medio plazo", explica el escrito de Hispania Nostra, en el que detallan que "no consta la existencia de ningún plan oficial de recuperación a nivel municipal ni autonómico".

La ermita de Lo Pareja en la pedanía murciana de Baños y Mendigo. / Hispania Nostra

Más de 1.624 bienes amenazados

Tras la última actualización del catálogo, la Lista Roja de Hispania Nostra reúne ya más de 1.624 bienes en riesgo en todo el territorio nacional. "Este dato pone de manifiesto la amplitud del patrimonio cultural y natural que continúa expuesto a situaciones de abandono, deterioro progresivo, problemas estructurales o falta de actuaciones que garanticen su conservación", señalan desde la entidad.

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Impulsada por Hispania Nostra, la Lista Roja funciona como una herramienta de participación ciudadana que tiene por objetivo localizar, documentar y dar visibilidad a aquellos elementos del patrimonio español cuya integridad se encuentra comprometida.