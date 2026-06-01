Un eclipse solar, conciertos, degustaciones y visitas gratis este verano en el Castillejo de Monteagudo

El Castillejo de Monteagudo acoge un verano más actividades gratis, y la programación de este 2026 llega con novedades y un evento astronómico destacado: el eclipse solar de agosto, según anunció este lunes por el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, responsable del proyecto municipal denominado las Fortalezas del Rey Lobo.

Al eclipse solar, se unen un taller para la observación astronómica nocturna, rutas que finalizan con degustación gastronómica y cuatro conciertos al atardecer, entre otras propuestas gratis programadas desde el viernes 5 hasta el sábado 27 de junio, principalmente los fines de semana.

Aunque la programación continuará en julio con visitas guiadas los fines de semana y en agosto con un evento para poder visualizar el eclipse solar.

Fusión de gastronomía e historia

Una de las novedades de este año es la fusión de gastronomía e historia en las tres visitas que finalizarán "con degustación de los sabores de la Murcia medieval", explicaron desde el Consistorio en un comunicado, que se realizarán los días 10, 17 y 24 de junio, en horario de 19:00 a 21:30 horas.

Con un aforo limitado a 40 asistentes por jornada, la actividad consistirá en un recorrido guiado por el monumento con explicaciones de un arqueólogo, para conocer la historia de la fortaleza, los detalles de su reciente restauración arquitectónica y los primeros hallazgos aparecidos.

Al finalizar la explicación en el monumento, la experiencia se trasladará al centro de visitantes de San Cayetano, en Monteagudo, que estará ambientado con luces y música de la época para que los asistentes puedan degustar piezas típicas de la gastronomía andalusí acompañadas de té moruno o limonada natural.

Conocer las constelaciones

Otra de las novedades es el taller de observación astronómica nocturna en el Castillo de Larache, el viernes 19 de junio, a las 21 horas, en un espacio protegido y abstraído de la contaminación lumínica urbana.

La cita está planteada como una experiencia divulgativa en familia para comprender la importancia que el cielo ha tenido en la evolución de las civilizaciones y aprender a reconocer las principales constelaciones del cielo estival.

La velada estará guiada por un experto astrónomo que introducirá a los participantes en conceptos de mecánica celeste y mitología clásica asociada a las estrellas. El especialista se encargará de posicionar e ir calibrando el telescopio hacia los astros y objetos celestes más relevantes y visibles de esa noche, y permitirá a los asistentes disfrutar de una observación directa del cosmos en alta definición.

Música en directo al atardecer

Regresan también los conciertos al atardecer con la cuarta edición de la Noche Andalusí, que se desarrollará en el Castillejo de Monteagudo, a partir de las 21 horas, el viernes 5 y los sábados 13, 20 y 27 de junio. Las citas serán con Emilio Villalba y Sara Marina, Jota Martínez Ensemble; Al Tayr Ensemble y Sueños de Azahar.

Además, tendrán continuidad los fines de semana de junio seis rutas guiadas teatralizadas al atardecer, que contarán con seis sesiones exclusivas que se desarrollarán durante jueves y viernes de junio (días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de junio a las 21 horas).

A lo largo de la visita, un arqueólogo especializado desvelará los secretos de la antigua almunia real recorriendo los jardines palaciegos, la torre de vigilancia y el mirador del emir, mientras varios personajes recrearán escenas de la vida cotidiana cortesana.

Eventos en julio

Las actividades tendrán continuidad en julio, con las rutas y visitas didácticas programadas los fines de semana. Para evitar las temperaturas veraniegas, se van a desarrollar de 20 a 21:30 horas, el momento idóneo para descubrir el conjunto monumental bajo la luz crepuscular.

El eclipse solar visto desde el Palacio Ibn Mardanís combinando recorrido patrimonial, divulgación histórica y observación

Además, con motivo del fenómeno del eclipse solar el 12 de agosto, desde el Ayuntamiento también se ha querido completar esta variada programación con una visita especial al Palacio de Ibn Mardanis que comenzará a las 19.30h. Esta experiencia permitirá a los asistentes descubrir la importancia de la astronomía en Al-Ándalus y la visión que el mundo andalusí tenía del cielo, las estrellas y los fenómenos astronómicos. La actividad combinará recorrido patrimonial, divulgación histórica y observación del eclipse en uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.

Conciertos

Emilio Villalba y Sara Marina (Sephardica). Viernes 5 de junio

Regresa al Castillejo el dúo que el año pasado firmó un lleno absoluto y un gran éxito de crítica en el entorno mardanisí. En esta ocasión, presentan una cuidada selección de piezas con raíz en la tradición sefardí, que integra repertorios andalusíes, medievales europeos y del Renacimiento español, mostrando la continuidad cultural de la Península.

Emilio Villalba y Sara Marina (creadores de la Fundación Instrumentos Musicales con Historia) no solo interpretan, sino que "cuentan" la música, explicando al público el contexto de las piezas. Su concierto es un auténtico museo vivo en escena, ya que utilizan instrumentos históricos de su colección privada (reconstruidos por luthiers especializados) como violas, vihuelas, salterios, zanfonas, clavisimbalum u organettos.

Jota Martínez y su Ensemble. Sábado 13 de junio

Presentan el programa "Juglares y trovadores en tiempos de Al-Azraq (1208-1276)", coincidiendo con el homenaje por el 750 aniversario de la muerte de este célebre líder mudéjar. El repertorio se basa en obras andalusíes y de corte trovadoresco cortesano del siglo XIII, incluyendo cantos compuestos por su aliado y mediador histórico, el rey Alfonso X el Sabio. Además, adaptan jarchas del siglo XIII escritas en lengua mozárabe.

Dirigidos por Jota Martínez -definido por la crítica especializada como el "arqueólogo de la música medieval" por su labor de documentación de más de 20 años y su colección de casi 200 réplicas del medievo-, el grupo actúa como un proyecto de investigación práctica. Los instrumentos que sonarán (viola de rueda, rabel morisco, laúd, cítola, organetto, aulos, etc.) son réplicas exactas de piezas del siglo XIII. El concierto recreará con absoluta fidelidad las zambras, banquetes y veladas cortesanas de la época.

Al Tayr Ensemble. Sábado 20 de junio

Este conjunto, formado por jóvenes pero reconocidos investigadores e intérpretes de Música Antigua y Etnomusicología (Alberto Espinosa en percusión, Olga Rodon en flauta de pico y Jon Wasserman en cuerda pulsada), presentará el programa narrativo "El Viaje de Abendino".

Un periplo por el Mediterráneo: El concierto narra a través de la música y la lectura de textos poéticos y documentos históricos el éxodo de un judío sefardí desde Granada hasta Constantinopla en 1492. Musicalmente, es una sofisticada fusión que combina piezas del Cancionero de Palacio o el Codex Squarcialupi con canciones tradicionales de raíz oral procedentes de los Balcanes y Anatolia, utilizando tanto instrumentos históricos como tradicionales del arco mediterráneo.

Sueños de Azahar. Sábado 27 de junio

El ciclo de conciertos se clausurará con el proyecto "La espiritualidad de las 3 Culturas", una propuesta musical que explora la mística y los puntos de encuentro espiritual comunes entre las tradiciones judía, cristiana y musulmana. Inspirado profundamente en la mística de Al-Ándalus y en la poesía sufí del célebre pensador Rumi, el concierto plantea un viaje hacia la paz interior, la serenidad y la contemplación a través del amor universal, demostrando cómo el arte es capaz de diluir las fronteras religiosas.

Sonoridad mística y multicultural: La formación está integrada por músicos de gran sensibilidad: Nerea Mafarki (cante y percusión), Víctor Muñiz (guitarra y oud) y Husam Hamumi (especialista en vientos y cuerdas tradicionales como el kanun, baglama, ney y kawala). Las voces y los instrumentos se entrelazan en escena para dar vida a un mensaje de unión y armonía profunda que conecta directamente con la identidad de Murcia como tierra de convivencia histórica.