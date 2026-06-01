El centro de estancias diurnas del Cabezo amplía su sala de fisioterapia

Culminan las obras en la sala de fisioterapia del centro de estancias diurnas de Cabezo de Torres, que dispone ahora de más espacio para tratamientos de rehabilitación y fisioterapia.

Las obras, impulsadas por el Ayuntamiento de Murcia y el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), se enmarcan en una actuación destinada a mejorar los tres centros municipales de estancias diurnas, con una inversión superior a 65.000 euros.

En concreto, la intervención en El Cabezo ha supuesto una inversión de 18.295 euros y ha incluido, además, la instalación de un nuevo armario al final del pasillo y la adecuación de los recorridos de emergencia.

Balance

La edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, realizaron un balance de la actuación de mejora de los centros municipales durante su visita al centro diurno de El Cabezo.

En el centro de Beniaján, se han invertido 26.590 euros para transformar la antigua sala de calderas en un nuevo almacén, se instalaron pérgolas para facilitar el acceso de ambulancias, se sustituyeron pavimentos y señales de seguridad y se incorporó nuevo mobiliario exterior.

Por otro lado, en el centro de Barriomar se mejoraron la accesibilidad y funcionalidad mediante a una inversión de 20.545 euros destinados a instalar una puerta corredera automatizada de acceso, una nueva ventana en la sala de terapias para incrementar la entrada de luz natural y sustituir la puerta de acceso al patio desde el área de rehabilitación.

Estas actuaciones, además, se suman a las inversiones realizadas en 2024 para modernizar los centros municipales. Entre ellas, destacó la incorporación en Cabezo de Torres de material tecnológico de última generación destinado a terapias de estimulación cognitiva, como monitores interactivos, gafas de realidad virtual, sistemas de sonido y equipamiento clínico especializado.

Asimismo, se reforzaron los recursos asistenciales mediante la instalación de desfibriladores, electroestimuladores, grúas y sillas de ducha, además de la ampliación de servicios profesionales y la puesta en marcha de nuevas prestaciones dirigidas a los usuarios.

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"Cada mejora que realizamos, ya sea ampliando espacios terapéuticos, incorporando equipamiento o mejorando la accesibilidad, repercute directamente en la calidad de vida de las personas que utilizan estos centros y en el trabajo y dedicación de los profesionales que las atienden diariamente", destacó la edil Pilar Torres sobre estas mejoras.