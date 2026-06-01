Los cambiadores inclusivos inician su andadura en Murcia

Inician en Murcia las obras para implementar la primera red municipal de cambiadores inclusivos en edificios públicos. La iniciativa llegó al pleno municipal de febrero la mano del PSOE y, tras ser rechazada, retomaron los socialistas a nivel regional en Asamblea Regional, donde se aprobó por unanimidad la creación de un plan autonómico que plantea su instalación progresiva en el plazo de un año.

Dicho plan prioriza la instalación de cambiadores inclusivos en lugares como hospitales, centros educativos, instalaciones deportivas, espacios culturales y grandes equipamientos administrativos, en beneficio de personas con parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares y grandes discapacidades físicas y/o cognitivas.

En el caso de la ciudad de Murcia, ya han iniciado las obras para instalar los primeros cambiadores en el Edificio Abenarabi -donde la ciudadanía realiza varias gestiones municipales- y a uno de los espacios culturales de referencia, la Cárcel Vieja, donde la edil de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, anunció el inicio de los trabajos para construir la red municipal.

"No hablamos únicamente de accesibilidad, sino de garantizar derechos, dignidad y participación social a personas que hasta ahora encontraban enormes barreras para poder utilizar el espacio público con normalidad", destacó Carreño sobre la iniciativa.

Equipamiento

Los nuevos cambiadores inclusivos estarán dotados de grúas de techo para transferencias, camillas de cambio para adultos, inodoros adaptados, lavabos ergonómicos, módulos específicos para personas ostomizadas, sistemas de alarma y climatización.

El proyecto se desarrolla con las entidades que integran la Mesa Municipal de la Discapacidad y la red de cambiadores se integrará en una futura aplicación municipal que permitirá consultar en tiempo real la ubicación y disponibilidad de los equipamientos.

Antecedentes

La iniciativa se puso por primera vez sobre la mesa en el pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Murcia. El Grupo Socialista defendió una moción que no salió adelante y las asociaciones afectadas mostraron su indignación a raíz del rechazo del Consistorio murciano.

Aunque días después, el Ayuntamiento reculó y aprobó junto a la Mesa de la Discapacidad la creación de una red de cambiadores inclusivos.

Finalmente, el PSOE llevó esta moción a la Asamblea General, donde recibió el apoyo de todos los grupos políticos y se aprobó la creación de la red, así como establecer líneas de colaboración y financiación con las entidades locales para su instalación en infraestructuras municipales, así como la obligación de que se incluyan estos equipamientos tanto en nuevas construcciones públicas como en las grandes reformas que se acometan en espacios de uso público.

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Asimismo, la moción reclama la creación de un mapa accesible de los baños y cambiadores inclusivos existentes en la Región y campañas de sensibilización social.