El SIME cuestiona el mantenimiento de los vehículos de Policía Local de Murcia

El mantenimiento de la flota de vehículos de la Policía Local de Murcia es el protagonista de uno de los escritos de denuncia más recientes del Sindicato de Empleados Públicos (SIME) del Ayuntamiento.

Aunque desde el Consistorio defienden que han acometido "la mayor renovación y modernización de la flota de la última década, con una inversión histórica que supera los tres millones de euros desde junio de 2023", según declaraciones ofrecidas a La Opinión.

Pero el escrito del SIME va un paso más allá al relacionar el mantenimiento de vehículos "esenciales para la seguridad ciudadana" con el gasto destinado a la Unidad de Caballería, envuelta en un proceso judicial a raíz del nombramiento de los agentes que la conforman.

Dicho proceso está en manos del Tribunal Superior de Justicia al recurrir el Ayuntamiento a la sentencia de lo contencioso-administrativo del tribunal de instancia de Murcia, que señala que "se desarrolló al margen del procedimiento legalmente establecido", como informó en primicia esta redacción.

Reparaciones en taller

En concreto, el SIME indica que la flota de coches está "bajo mínimos", pues 60 de los 109 turismos -el 55 por ciento- "se encuentran actualmente inmovilizados en talleres", "según los datos técnicos recabados", expresa el escrito del vicecoordinador de Policía Local del Sindicato de Empleados Públicos (SIME), Pedro Valverde, firmado el nueve de mayo, al que ha tenido acceso esta redacción.

Este escrito achaca la situación a "la falta de previsión económica", que "obliga a que reparaciones menores, como un pinchazo, demoren hasta cuatro días en los talleres municipales".

Aunque desde el SIME van un paso más allá y cuestionan "una gestión presupuestaria que prioriza el gasto en unidades de carácter ornamental (en referencia a la Unidad de Caballería, envuelta en un proceso judicial por el nombramiento de los agentes que la conforman) frente al mantenimiento básico de los vehículos patrulla, esenciales para la seguridad ciudadana".

A este respecto, desde el Consistorio también informaron que técnicos municipales están redactando las bases del concurso de méritos para la provisión de los puestos del Cuerpo de Policía Local, incluidos los de la Unidad de Caballería, algo que ya establecía el acuerdo de condiciones de trabajo del Ayuntamiento para el primer semestre de este 2026.

"La media habitual"

Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguraron que, "a fecha 20 de mayo de 2026, hay 24 vehículos pendientes de reparación en los talleres municipales y 4 en externos -según informes técnicos recabados-", algo que "en ningún momento afecta al desarrollo diario de la actividad de Policía Local".

Además, señalaron que a lo largo del 2026 se han registrado 231 entradas de vehículos al taller para reparaciones y mantenimiento rutinario entre los 332 vehículos de Policía entre motos y coches, "la media habitual para la puesta a punto de los vehículos y gestión ordinaria".

Nuevas adquisiciones

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias recuerdan que han invertido más tres millones en los últimos tres años en la "mayor renovación y modernización de la flota de la última década".

Con esta renovación, se han incorporado a la flota de Policía Local 26 nuevos coches patrulla, "clave para mejorar la presencia policial en barrios y pedanías del municipio", con una inversión cercana al millón de euros.

A los coches patrulla, se suman 62 nuevas motocicletas policiales -con una inversión que supera también el millón de euros- y cuatro nuevos furgones, tres de ellos configurados como comisarías móviles y otro destinado al grupo de atestados, con una inversión de 260.000 euros.

Además, se han sumado otros dos furgones de servicio general para mejorar la cobertura en dispositivos especiales y eventos multitudinarios.

Y el Ayuntamiento también ha impulsado nuevas unidades operativas, como la Unidad de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), formada por agentes que patrullan en patinetes eléctricos para reforzar la vigilancia en entornos peatonales, carriles bici y zonas de difícil acceso.

Sin embargo, como han lamentado fuentes cercanas al Cuerpo de Policía Local a este diario, los nuevos vehículos conviven con otros visiblemente deteriorados, como es el caso de un coche patrulla, matriculado en septiembre de 2013, "más próximo a los 400.000 kilómetros que a los 300.000" en los doce años y siete meses que lleva al servicio de la ciudadanía murciana.

Estado de un coche de Policía Local, matriculado en 2013. / Cedido

Unidad de Caballería

Como recuerda el SIME en el escrito, la Unidad de Caballería de la Policía Local de Murcia se tambalea en un limbo legal, aunque el mantenimiento de los equinos no entiende de procesos legales y continúa su curso con recursos procedentes de las arcas municipales.

El nombramiento de los agentes que componen la citada unidad fue declarado ilegal al desarrollarse "al margen del procedimiento legalmente establecido", indica la sentencia de lo contencioso-administrativo del tribunal de instancia de Murcia, a la que tuvo acceso La Opinión, de la que se desprende que estos efectivos se eligieron a dedo y contra la cual el Ayuntamiento presentó un recurso de apelación que deja la sentencia en suspenso hasta que haya una sentencia firme.

Pero, mientras el Tribunal Superior de Justicia decide el futuro de la Unidad de Caballería, los equinos continúan teniendo necesidades que quedan cubiertas a través de un contrato formalizado el año pasado.

Desde que se creó la Unidad de Caballería en agosto de 2023, el mantenimiento de los caballos se realizaba mediante contratos menores, pero en marzo de 2025 se publicaron en el Portal de Contratación del Estado los pliegos del contrato del servicio de pupilaje de los cuatro caballos destinados a la Unidad.

Contrato de mantenimiento

El acuerdo salió a licitación por un presupuesto base de 45.375 euros, con un plazo de ejecución de dos años prorrogables por otros dos, con los que la inversión ascendería a los 75.000 euros.

Y dicho contrato fue adjudicado a Santiago Lidón Pérez el 30 de junio y formalizado el 1 de julio del año pasado.

Los pliegos incluyen la obligación de disponer de un establo o recinto cerrado para los caballos, así como de limpiar de forma regular los boxes y las áreas comunes, así como de cubrir la alimentación de los animales.

Bases del concurso de méritos

Además, el acuerdo de condiciones de trabajo del Ayuntamiento recogía que durante el primer semestre de este 2026 se redactarían las bases del concurso de méritos para la provisión de los puestos del Cuerpo de Policía Local, incluidos los de la Unidad de Caballería.

A este respecto, fuentes del Consistorio indicaron a este diario que técnicos municipales están redactando las bases del citado concurso.