La antigua sede de la CAM junto a la Catedral de Murcia busca inquilino

La antigua sede que la CAM tuvo en Murcia frente a los Soportales de la Catedral busca inquilino. La Fundación Mediterráneo, que es la institución encargada de gestionar el patrimonio de la obra social de la desaparecida caja de ahorros, ha encargado a una agencia inmobiliaria murciana la búsqueda de un arrendatario interesado en las dos últimas plantas del edificio, que había ocupado el Banco Sabadell desde que adquirió la CAM hasta hace casi un año.

El banco ha trasladado a otra sede las oficinas que tenía alquiladas en el edificio situado junto a los Soportales y solo mantiene ya en el inmueble de la calle Salzillo la sucursal de la planta baja.

Por otra parte, la Fundación Mediterráneo ocupa la primera planta de las tres que tiene el inmueble, en el que encuentra el salón de actos del aula de cultura.

Los nuevos inquilinos podrán disponer de los dos últimos pisos de un edificio emblemático en pleno centro de la capital.

La segunda planta también dispone de una sala de conferencias con capacidad para más de cien personas y de numerosos despachos.

En la última, se encuentra el imponente salón en el que se reunía el antiguo consejo territorial de la CAM, el órgano de representación en la Región integrado por miembros de las distintas instituciones presentes en la asamblea general de la caja, además del despacho del presidente regional, que era también vicepresidente de la entidad financiera.

La parte alta del inmueble dispone de un acceso propio, con salida a la fachada posterior del edificio, que da a la calle González Adalid.

Cuando la CAM fue adquirida por el Sabadell por un euro, el banco alquiló las oficinas a la Fundación Mediterráneo, que es la propietaria del edificio.

Fuentes de la Fundación Mediterráneo explicaron a La Opinión que, dado el carácter del inmueble, se propone dar prioridad a las instituciones de carácter social que puedan estar interesadas a la hora de alquilar.

Está entidad heredó los edificios, las obras de arte y todo el patrimonio que tenía la Caja del Mediterráneo en la Región y en las demás comunidades autónomas en las que estaba implantada.

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