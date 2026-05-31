Rebeca Pérez, una mujer "enamorada de todo el reino animal"

Hay quien desconfía de las personas a las que no les gustan los animales. A Rebeca Pérez no le pasa, pero «sí que es cierto que el que no ha tenido un perro tiene una parte de su corazón apagado», asegura. «En el momento que llega a tu vida, se enciende ese trocito de tu corazón y pasas a ser, incluso, una mejor persona, y empiezas a ver el mundo desde otra perspectiva», añade.

«Nos ayudan, son superfieles, darían la vida por ti, nadie te recibe con ese cariño cuando vuelves a casa y da igual a la hora que sea o el tiempo que lleves sin verlo. A mí me aporta muchísima energía», reconoce.

Una cosa es que a alguien le gusten los animales y otra, lo que le ocurre a la alcaldesa de la capital de la Región de Murcia, que se declara una «enamorada del reino animal» y no es una manera de hablar.

Tiene perros, en concreto, seis; pero la cosa no se queda ahí. También la rodean gatos, un camaleón, un loro y un erizo. «O sea, que tengo muchos animales», explica, por si alguno no ha enterado. Conste que no los tiene a todos en un pisito en el centro, sino que sus padres tienen una casa de huerta en El Esparragal, con espacio suficiente para que vivan felices y en libertad.

«Cuando estoy con ellos desconecto, es mi forma de cargar las pilas. Me aporta muchísima energía», afirma la alcaldesa. Ya la hubieran querido en el Pacma.