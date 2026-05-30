La rebaja de billete de transporte público en las pedanías de Murcia entra en vigor a finales de verano

El Ayuntamiento de Murcia espera poner en marcha el nuevo modelo de transporte público antes de que finalice la legislatura, en mayo de 2027, como indicó la alcaldesa, Rebeca Pérez, durante su entrevista para La Opinión.

Pero, hasta su llegada, el Ayuntamiento no quiere permanecer "inerte", como expresó la regidora, y la ciudadanía murciana ya ha disfrutado de anticipos del nuevo sistema, como es el caso de los siete tranvibuses que conectan el centro urbano con El Palmar, aunque esta no será la única medida que se ponga en marcha antes de que entre en vigor el nuevo contrato.

Una de las novedades más esperadas del nuevo modelo es la tarifa única en todo el municipio, con la que se rebajará el importe de los billetes de autobús en las pedanías para equipararlo con el del casco urbano, que estará en marcha este mismo verano, confirmaron fuentes del Ayuntamiento a esta redacción.

Aprobación en pleno

La nueva ordenanza de precios del transporte público ya recibió la aprobación inicial y se resolvieron las alegaciones presentadas, aunque está todavía pendiente de la aprobación definitiva.

Aunque esta misma semana, la ordenanza fue aprobada en comisión, aunque no se elevó al pleno municipal de mayo debido a que, en dicha sesión, los grupos políticos acordaron no presentar mociones ni debatir puntos del orden del día, tan solo votar.

El motivo de 'aligerar' el pasado pleno fue el reciente fallecimiento de Ballesta, al que le sucedió la consolidación del nuevo equipo de Gobierno local, con la entrada de un nuevo edil y el nombramiento de la ahora alcaldesa, Rebeca Pérez.

Por ello, la ordenanza de precios se aprobará en el pleno municipal de junio (algo que garantiza la mayoría absoluta del PP en el Consistorio murciano, con 15 concejales), según confirmaron desde el Ayuntamiento.

Y, después de su aprobación en pleno, habrá un plazo de dos meses antes de que la medida comience a funcionar. Con estos plazos, la rebaja del billete en las pedanías de Murcia podría entrar en vigor a finales de agosto.

La ordenanza, a la que ha tenido acceso esta redacción, regula por primera vez de forma específica los precios del transporte público murciano. Además, detalla las infracciones y sus respectivas sanciones.

Otras medidas

El nuevo sistema tarifario, además de igualar el precio del billete en todo el municipio, incorpora otras medidas que afectan al bolsillo de la ciudadanía de forma positiva, como la eliminación del pago por los transbordos.

El nuevo sistema también elimina el pago por los trasbordos

Además, viajarán gratis los menores hasta los 7 años y, como adelantó La Opinión, los acompañantes de personas con movilidad reducida.

Asimismo, se implementará una tarjeta única que sustituirá al actual bono 'tricolor', con la que se podrá hacer uso de toda la red de movilidad murciana: autobuses, tranvía, tranvibús, aparcamientos municipales e incluso los servicios de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos, así como el transporte a demanda en diez pedanías rurales.

Importes

El billete sencillo será válido en cualquiera de las líneas objeto del contrato y tendrá un coste de 1.50 euros para los viajes realizados con origen o destino en el término municipal del Ayuntamiento de Murcia.

En el caso de los viajes que se hagan con origen o destino en los términos municipales de Alcantarilla, Beniel y Santomera, el coste del billete sencillo será de 1.90 euros, tal y como se establece en el nuevo sistema tarifario zonal de la CARM.

Y, como medida para incentivar la eliminación del efectivo, el precio del billete sencillo se reducirá a 1.35 euros si se paga a través de tarjeta bancaria o bien escaneando un código QR, aunque solo en los viajes realizados con origen o destino en el término municipal del Ayuntamiento de Murcia.

Y, sobre la base de la actual tarjeta tricolor, cuya expedición cuesta un euro, se renovará el sistema de bonos y se ampliarán los tipos. Con este sistema, el bono general costará 1.10 euros; el de estudiantes 0.90 euros; y el de familia numerosa 0.70 euros.

Y el resto de bonos serán gratis, como ocurre con los destinados a las familias numerosas especiales, así como con el bono social y el de jubilados y pensionistas.