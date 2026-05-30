La Formación Mirlo se exhibe sobre el río y el Ayuntamiento de Murcia

Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, seis aeronaves de la Academia General del Aire y del Espacio surcaron los cielos de Murcia entre las 17:15 y las 18:00 horas en una de sus primeras demostraciones aéreas. Se realizaron dos vuelos, uno sobre el Ayuntamiento de Murcia y otro sobre el río Segura.

La formación Mirlo está integrada por seis aeronaves Pilatus PC-21, un avión de entrenamiento de última generación diseñado para cubrir tanto la formación básica como el entrenamiento avanzado de pilotos militares. Gracias a sus avanzadas prestaciones, el PC-21 puede alcanzar velocidades de crucero superiores a los 300 nudos y ejecutar maniobras de gran precisión y agilidad. Su diseño incorpora sistemas tecnológicos que permiten elevadas tasas de giro y un excelente comportamiento en vuelo.

Además, el Consistorio recordó que la programación del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona finaliza esta tarde a las siete con un concierto gratuito de la Unidad de Música de la AGA en la plaza de Belluga.

Concierto en Belluga

Con motivo de esta celebración, el domingo 31 de mayo se celebrará en la Plaza del Cardenal Belluga un concierto gratuito de la Unidad de Música de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

Noticias relacionadas

En total participarán 45 músicos de la AGA que ofrecerán una prpuesta que combinará tradición con "excelencia interpretativa". EL objetivo, según señaló el Ayuntamiento de Murcia en una nota de prensa, es que la ciudadanía se acerque a las Fuerzas Armadas en un "entorno único y emblemático del centro histórico de Murcia.