Ronda Sur renovará asfalto este verano tras las obras de Red Eléctrica

La avenida Ronda Sur, una de las arterias principales de Murcia, renovará asfalto este verano tras las obras acometidas por Red Eléctrica para asegurar el suministro eléctrico en el municipio. La Junta de Gobierno de este viernes, celebrada en el centro municipal de El Esparragal, aprobó la ampliación del proyecto previsto en un inicio para ejecutar los trabajos en los 2,1 kilómetros que abarcan esta vía.

El presupuesto para ejecutar las obras asciende de los 192.879 euros iniciales a los 272.486 euros, financiados a través del plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad, aunque el incremento de 79.607 euros lo asume la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, que lidera Marco Antonio Fernández.

El proyecto ampliado abarca también el tramo comprendido entre los accesos al barrio de El Progreso y a la pedanía de Patiño, con cerca de 5.770 metros cuadrados más de asfaltado y 350 metros lineales adicionales. Así, la renovación integral de la avenida de Ronda Sur abarcará un total de 20.890 metros cuadrados de superficie y 2.100 metros lineales.

La Junta 'se muda' "Entiendo la gestión municipal desde la cercanía, la escucha y el trabajo diario. Quiero acercar el Ayuntamiento a todos los rincones del municipio", expresó la alcaldesa durante su entrevista con La Opinión de Murcia. Y no era solo una forma de hablar: las reuniones de Junta de Gobierno se realizarán, eventualmente, en las pedanías en las que haya proyectos por anunciar, explicaron fuentes municipales a este diario. Y este viernes ha sido el turno de El Esparragal, donde se renovará el firme de la Vereda de Cayuelas, con una inversión de 223.198 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses. El proyecto incluye también mejoras en el drenaje superficial con la construcción de nuevos imbornales y conexiones a la red existente para favorecer la evacuación de aguas pluviales y evitar acumulaciones de agua durante episodios de lluvia, así como la reposición de señales verticales y horizontales.

Plazos

Las obras de renovación de asfalto en Ronda Sur están previstas para el mes de junio, en coordinación con los trabajos realizados por Red Eléctrica para evitar duplicidades, futuras afecciones sobre el nuevo pavimento y molestias a vecinos y conductores.

Además, con el objetivo de minimizar el impacto sobre el tráfico en una de las principales entradas y salidas de la ciudad, esta intervención se desarrollará en horario nocturno para mantener la fluidez circulatoria durante el día.

Una vez finalicen los trabajos vinculados a la canalización eléctrica que desarrolla Red Eléctrica, el Ayuntamiento completará la renovación del asfaltado en el sentido contrario de la avenida (desde entrada por la autovía hasta la rotonda de Media Markt), culminando así la remodelación integral de todos los carriles y en todos los sentidos de la avenida de Ronda Sur.

Las actuaciones incluyen el fresado del pavimento existente, la extensión de nuevas capas de aglomerado asfáltico y la posterior reposición de la señalización horizontal, con el repintado de miles de metros de marcas viales.

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Los trabajos también contemplan un incremento del repintado hasta los 8.598 metros de señalización horizontal, casi 3.000 metros más sobre el proyecto original.