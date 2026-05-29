Una nueva acera en la avenida del Progreso de Murcia para acoger la parada de autobús

La avenida del Progreso en Murcia se remodelará con la construcción de una nueva acera que albergará tanto los contenedores de la zona como la renovada parada de autobús.

La Junta de Gobierno adjudicó este viernes la construcción de un tramo de acera desde el carril Acequia de Alguazas hasta la calle San Francisco de Asís, así como la adecuación de una parada de autobús en San Benito-Barrio del Progreso, a la mercantil Auxiliares Hermón, S.L., por un importe de 82.035 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Asimismo, se generarán dos nuevos pasos de peatones para garantizar la continuidad entre las nuevas aceras y las ya existentes, y se instalará un semáforo en el paso peatonal situado en la intersección de la avenida del Progreso con el carril Acequia de Alguazas.

Para la ejecución del nuevo tramo de acera, se ocupará un espacio situado junto a la calzada que actualmente se destina a huerta. Parte de esta superficie se encuentra a una cota inferior respecto a la vía y delimitada mediante un muro de contención, que se demolerá para permitir la adecuación del terreno y la posterior construcción de la infraestructura peatonal.

Asimismo, para modificar la acera y trasladar la parada de autobús se ocupará parcialmente una zona de la calzada destinada actualmente a aparcamiento.

En cuanto a las características técnicas, el nuevo tramo de acera contará con una anchura de dos metros y una longitud aproximada de 100 metros. Para su construcción, será necesario demoler el pavimento y muro existentes, así como trabajos de desbroce, excavación y retirada del terreno.

Posteriormente, se ejecutarán una sub-base, una base y un muro de bloques prefabricados de hormigón que permitirá la contención del nuevo tramo de acera. Y, finalmente, se pavimentará toda la superficie.

Por su parte, el tramo de acera existente que será objeto de modificación tendrá una anchura variable de entre 3,20 y 4,30 metros, especialmente en la zona donde se ubicará la nueva parada de autobús, y una longitud aproximada de 40 metros.

Noticias relacionadas

En este caso, la actuación incluirá una base rígida de hormigón y pavimento de adoquines prefabricados en color rojo y negro en la zona de vado vehicular.