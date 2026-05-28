Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: "Somos la única de las diez principales capitales de España que no tenemos un cinturón de autovías"

Rebeca Pérez se convirtió en la primera alcaldesa de la historia del municipio de Murcia el pasado 22 de mayo tras el fallecimiento del anterior regidor, José Ballesta. Y, aunque su principal objetivo es continuar el legado que dejó sobre la mesa su antecesor, la nueva alcaldesa pretende poner el acento en la renaturalización de espacios, así como en "acercar el Ayuntamiento a todos los rincones del municipio".

Nacida en 1980 en El Esparragal en el seno de una familia dedicada a la política local (su padre, Ángel Pérez Martínez ‘El Puma’, preside la Junta Municipal de dicha pedanía desde 1995), comenzó a trabajar en el Ayuntamiento en 2015, a los 34 años, y pasó por varias concejalías hasta llegar a ser la mano derecha de Ballesta. Ahora, espera poner en marcha antes de las elecciones municipales del año que viene proyectos como el nuevo modelo de transporte y el contrato de mantenimiento viario en pedanías (este, de hecho, se pondrá en funcionamiento la próxima semana). Pero tampoco renuncia a ejecutar promesas que quedaron en el tintero, como la red de túneles subterráneos o el Parque Metropolitano del Este, en un futuro.

¿Qué sintió al entrar al salón de plenos ya como alcaldesa y no como vicealcaldesa?

Fue realmente emocionante, tanto la jornada de la toma de posesión como los días posteriores. Aunque anteriormente había sido alcaldesa en funciones, sí que es cierto que en el momento en que tomé posesión tuve la sensación de que pesaba sobre mí una enorme responsabilidad. Fue un momento especial, porque el deber te llama y, además, no tienes tiempo para planteártelo y, sin titubeos, dimos un paso al frente. También he de decir que me he sentido muy arropada, incluso un poco abrumada. La gente nos ha demostrado el cariño en la calle, incluso los funcionarios de la casa. Todo el entorno me lo ha puesto fácil.

¿Guarda algún recuerdo especial de estos primeros días desde su nombramiento?

No para de venirme a la cabeza la última conversación que tuve con el alcalde Ballesta, que fue el viernes, y falleció el domingo. Esa conversación fue vía WhatsApp y me preguntó por todos los proyectos estratégicos. Yo le pasé toda la información y todos los informes, y recuerdo que me contestó un poquito más tarde, serían cerca de las 10 de la noche, y me dijo: “¿Dónde estás?”. Digo: “Pues estoy en Casillas, acompañando la peregrinación de la Virgen”. Digo: “Alcalde, la gente no para de mandarme abrazos para ti, besos, mucho ánimo y mucho apoyo”. Y me contesta el alcalde: “Rebeca, no olvides que los murcianos son buena gente”. Yo pensaba ir a verlo el sábado, no pude porque ya empeoró la situación un poquito. Pero eso me viene mucho a la cabeza: “Rebeca, no olvides que los murcianos son gente buena”.

El alcalde me dijo en nuestra última conversación: "Rebeca, no olvides que los murcianos son buena gente"

Usted ha liderado, con mucho mimo, proyectos como San Esteban o la Cárcel Vieja. ¿Qué significado tienen personalmente para usted?

Sin duda, el ámbito de la recuperación del patrimonio ha sido el más especial, probablemente porque el alcalde Ballesta puso el foco, cuando celebramos el 1200 aniversario. El alcalde decidió que no todo fuera programación social o cultural, sino que quedara una huella imborrable para la ciudad de Murcia a lo largo de siglos y, por primera vez en el municipio, se movilizan 20 millones de euros para la recuperación, el cuidado, la rehabilitación integral y la puesta en valor del patrimonio. Eso ha sido un antes y un después a la hora de entender nuestras raíces.

Era cuidar ese legado que nos han dejado 12 siglos de historia donde se ha ido fraguando a fuego lento la identidad de Murcia y proyectarlo al futuro con determinación, porque al final estamos impulsando proyectos que van a traer turismo, que van a ser proyectos de revitalización de los entornos que van a suponer una transformación total de la ciudad de Murcia.

Lo ha sido la Cárcel Vieja, que es un referente cultural a todos los niveles, y el yacimiento de San Esteban es quizás el icono más destacado de estos últimos años. Pero también ha habido proyectos quizás más modestos económicamente, por ejemplo, la recuperación de la urna funeraria del rey Alfonso X El Sabio (unos 32.000 euros), pero que están superconectados emocionalmente con los murcianos.

¿El Ayuntamiento está ya trabajando en los proyectos que necesitan financiación para continuar en próximas fases, como es el caso de la Cárcel Vieja?

El proyecto de recuperación de la Cárcel Vieja supone un ámbito de actuación de unos 9.000 metros cuadrados. Nosotros, entre la fase de la cabecera y la fase 2.1 que hemos llamado, hemos invertido unos 4 millones de euros aproximadamente. Todavía nos quedan unos 12 millones para terminar todo el ámbito, porque falta la zona del panóptico, donde están las celdas, que es quizás la zona más icónica.

Y lo que hemos hecho es dividir el proyecto para poder optar a financiación europea. Por ejemplo, la recuperación de las primeras fases de la Cárcel Vieja se hizo a través de una subvención que obligaba a reducir un 30 por ciento el gasto energético del edificio.

¿Por qué estos proyectos se dilatan tantísimos años en el tiempo?, ¿cuál es el problema, de financiación?

En muchos casos sí. La financiación es un hándicap, porque estamos hablando de que el yacimiento de San Esteban son 32 millones de euros y la Vía Verde han sido unos 2 millones y medio de euros.

Son proyectos muy estructurantes donde, además, hemos partido de una fase de participación. Por ejemplo, en el caso de la Cárcel Vieja y la Vía Verde de la Costera Sur se hizo un concurso de ideas para ver qué usos íbamos a disponer.

Además, en el caso del yacimiento de San Esteban hubo que hacer un plan director y redactar un proyecto de sondeos y prospecciones arqueológicas para proteger y consolidar el yacimiento.

Con todo eso, va prolongándose en el tiempo, aunque el Ayuntamiento siempre ha manifestado su firme compromiso con estos proyectos, garantizando su cofinanciación y además con la unanimidad del pleno del Ayuntamiento. Ha sido un proyecto donde la colaboración entre administraciones ha sido clara.

Son proyectos complejos, pero yo creo que merece la pena que todos esos pasos se vayan dando con la máxima profesionalidad y con toda la garantía y, por supuesto, con el compromiso firme de las tres administraciones que en este caso ha estado siempre sobre la mesa.

De los grandes proyectos en proceso de ejecución, como el nuevo modelo de transporte y el contrato de mantenimiento viario en pedanías, ¿cuáles espera poder poner en marcha antes de que finalice la legislatura?

Ambos. En el caso del contrato de mantenimiento de pedanías, que ya está licitado y adjudicado, comienza a ponerse en marcha a partir de la semana que viene. Ha sido un auténtico hito. Es la primera vez que en la historia de este ayuntamiento se licita un contrato de mantenimiento para la vía pública en pedanías.

Es un problema estructural en todo el territorio nacional: hay un déficit de más de 14.000 millones de euros en todo el país por la red de carreteras, que está muy deteriorada y es un problema al que se enfrentan las administraciones.

Nosotros hemos solucionado de raíz un problema endémico: no con parches, no con contratos menores. Queríamos un contrato que diera respuesta a todos los problemas que se pueden plantear en la red pública.

Y en cuanto al modelo de transporte público, se ha desbloqueado la licitación definitiva del nuevo modelo de transporte público. Ya se ha lanzado la licitación, vamos a esperar dos meses para la presentación de ofertas y adjudicaremos el contrato en este año para su puesta en marcha.

Nosotros estamos padeciendo, te lo dice una vecina de pedanías, un sistema excesivamente radial que te obliga a conectar con el centro de ciudad, pero no te permite permeabilizarte con el resto del municipio. Entonces, hicimos 5.000 encuestas, estudiamos los datos anonimizados de telefonía de los móviles, para estudiar microdesplazamientos y macrodesplazamientos, y con esto observamos flujos de movimiento que no estaban cubiertos con el transporte público. Por ello, hemos redimensionado el servicio a las necesidades reales del municipio, al pasar de 40 líneas actuales a 70; y de 90 vehículos que tenemos en las calles a 160.

Y, ¿se plantean medidas transitorias para renovar la flota antes de la llegada del nuevo sistema?

Teníamos claro que no podíamos permanecer inertes hasta la licitación del modelo de transporte público, y son multitud las iniciativas que hemos puesto en marcha: hemos reforzado líneas, hemos incorporado nuevos autobuses a las líneas que tenían más demanda, así como los tranvías buses, y además hemos optado por la gratuidad en determinadas líneas, precisamente para estimular el uso del transporte público y que fuera parte de la dinámica diaria.

Yo tengo muchas amigas y muchos amigos que me dicen: "Yo no lo he utilizado hasta ahora", pero ahora se ha vivido un revulsivo para poder utilizarlo. Porque sabéis que ahora había una desigualdad manifiesta entre las pedanías y el centro de la ciudad, pero ahora tenemos una tarifa única.

Ya que el Plan General está pendiente de revisión, ¿qué Murcia le gustaría proyectar para el futuro?, ¿dar más peso a zonas verdes, a la expansión empresarial…?

Estamos en una etapa de reflexión profunda que hemos querido abrir a toda la ciudadanía. Ahora empiezan unas mesas sectoriales con profesionales de reconocido prestigio que nos van a ayudar a repensar junto con nosotros, con toda la sociedad, cuál es la Murcia que queremos construir juntos, que debe de quedar plasmada en ese Plan General de Ordenación Urbana.

Y a partir del mes de septiembre esa participación desciende a cada uno de los barrios y pedanías de la ciudad de Murcia. Así, de la mano de los presidentes de las juntas municipales, con todos los vecinos, se van a programar reuniones para que sean los propios vecinos los que puedan trasladar sus necesidades.

La apuesta por las infraestructuras verdes, con los nuevos desarrollos industriales, va a ser fundamental, y este Ayuntamiento ya está trabajando en ese replanteamiento de la Murcia que queremos construir juntos.

Durante esta legislatura varios pedáneos han mostrado su descontento con aspectos como la descentralización y la falta de inversión. ¿Se plantea alguna mejora en este aspecto?

Admiro enormemente y me declaro fan de cada uno de los pedáneos de Murcia porque de forma totalmente voluntaria han dado un paso al frente y están haciendo un trabajo ejemplar al frente de sus juntas y resolviendo todos los problemas de sus vecinos, y eso digno de poner en valor.

Me declaro fan de cada uno de los pedáneos: hacen de forma voluntaria un trabajo ejemplar

Creo que ellos también tienen esa responsabilidad: son muy exigentes, como tiene que ser, con su ayuntamiento. Lo que siempre han pedido es más atención y precisamente las primeras medidas que hemos tomado han sido reforzar esa financiación, con una inyección de inversión de 3,6 millones de euros que nos sitúa en una cifra récord. Este año las pedanías tienen a su disposición 8,5 millones de euros de gasto corriente y 18 millones de euros de inversión, no solo para resolver problemas de mantenimiento, sino también para poner en marcha sus proyectos estratégicos.

Pero yo creo que Murcia no se entiende sin sus pedanías y la gran apuesta de este mandato es la apuesta por las pedanías.

Otro de los grandes retos es la lucha contra la contaminación. ¿Hay novedades referentes a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, las tres peatonalizaciones anunciadas u otras medidas?

Creo que la calidad del aire en el municipio de Murcia tiene mucho margen de mejora, y creo también que el Ayuntamiento en ese sentido ha hecho sus deberes.

Fuimos el primer consistorio en elaborar un protocolo para velar por la calidad del aire y, además, con unos niveles de exigencia muy superiores a otras ciudades de España.

También hemos hecho cambios estructurales en la ciudad que favorecen que mejore la calidad del aire, por ejemplo, transformando el corazón de la ciudad con la peatonalización de Alfonso X.

La calidad del aire tiene mucho margen de mejora, pero hemos hecho los deberes

Esa peatonalización, que fue muy controvertida al principio, pero también muy valiente por parte de nuestro alcalde Ballesta, consiguió que aumente el tráfico peatonal un 600 por ciento y que disminuya el tráfico de vehículos un 97 por ciento.

Y no ha sido lo único. Hemos restringido al tráfico en San Nicolás y Riquelme, hemos hecho calmados de tráfico en la zona de Santa Eulalia, hemos provocado ondas verdes…

Y sin duda, creo que la licitación del nuevo modelo de transporte público va a favorecer mucho que los vehículos privados se queden en casa y que nosotros podamos optar por una calidad del aire mejor porque utilizaremos mucho más el transporte público.

Sin olvidar una cosa, porque hay que ir al foco y al origen del problema. Somos la única de las diez principales capitales de España que no tenemos un cinturón de autovías, algo que nos penaliza mucho desde el punto de vista de las oportunidades, pero sobre todo nos penaliza enormemente lo que está ocurriendo en la Ronda Oeste, una carretera de titularidad estatal, que está registrando la intensidad media diaria de tráfico más alta de toda España, salvo casos puntuales en la entrada de Barcelona y de Madrid. Hay que poner una solución, que es ese cinturón de autovías que pasa por ejecutar el Arco Norte, el tercer carril de la A-7 y terminar la autovía del Reguerón o la RM-1.

¿Le gustaría retomar en un futuro alguna promesa electoral que se ha quedado en el tintero, como la red de túneles subterráneos o el Parque Metropolitano del Este?

Todos siguen en nuestra hoja de ruta. Cuando el alcalde Ballesta llegó al Gobierno en el año 2015, él tenía muy claro que había ciudades con proyecto y ciudades sin proyecto. Básicamente, ciudades con futuro y ciudades sin futuro. No renunciamos a proyectos que son absolutamente estratégicos para Murcia y los murcianos. Nos comprometimos a ellos y los vamos a realizar.

No renunciamos a las promesas electorales: nos comprometimos y las vamos a realizar

¿En qué cree que se va a notar más el sello personal de Rebeca Pérez?

Yo entiendo la gestión municipal desde la cercanía, la escucha y el trabajo diario. Y, en ese sentido, voy a ser la misma Rebeca de siempre, la que conocéis. Lo que sí quiero es acercar el Ayuntamiento a todos los rincones del municipio.

Esta fase la vivo con emoción, con muchísima responsabilidad, con compromiso y con un amor muy profundo a Murcia. El alcalde tuvo la suerte de contagiarnos ese cariño por Murcia: despertó el sentimiento de pensar que Murcia es una ciudad que se proyecta al futuro sin límites, que puede conseguir todo lo que quiera, que se merece conseguir todo lo que quiera.

Y sí que hay una huella que a mí especialmente me gustaría dejar, que es una apuesta por las soluciones basadas en la naturaleza, la renaturalización de espacios y la apuesta por las infraestructuras verdes.

Creo que ahora mismo nuestro trabajo es acelerar la transformación de Murcia, cumplir con ese compromiso que adquirimos en 2023 con todos los murcianos, y hacerlo con ese acento, ese toque más comprometido con el medio ambiente.

Seguro que sabe ya exactamente dónde se va a colocar el centro de datos de Quantix. ¿Puede desvelarlo?

No nos permiten desvelarlo. Pero estamos muy contentos porque se hizo un trabajo por parte del alcalde Ballesta muy silencioso durante muchísimos meses y lo que hicimos fue proponer una candidatura redonda, impecable.

Ofrecimos suelo, conectividad, proximidad a los centros universitarios, talento y, sobre todo, un entorno muy amabilizado. Nosotros sabíamos que era un caballo ganador, pero porque lo trabajamos mucho.

Rastreamos todo el suelo del que disponía el Ayuntamiento de Murcia y luego analizamos todas las sinergias que podían existir con el entorno, que eso para Quantix era importantísimo.

Y estamos tremendamente orgullosos de que finalmente sea el municipio de Murcia donde se establezca este centro de referencia industrial y tecnológico para el desarrollo de semiconductores, que va a situar a Murcia como un referente y va a generar muchísimas oportunidades de empleo.