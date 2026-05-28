Facturas irregulares y contratos en prórroga, a la comisión de vigilancia de la contratación en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia celebra este miércoles la segunda reunión de la comisión de vigilancia de la contratación convocada en los tres años que han pasado desde que inició la actual legislatura.

El encuentro se convocó, tras varias mociones por parte del PSOE, en el pleno ordinario de abril para el pasado 21 de mayo. Pero dicha fecha se retrasó una semana a la espera de consolidar al nuevo equipo de Gobierno local, pues el pleno en el que Rebeca Pérez fue investida alcaldesa de Murcia se celebró el 22 de mayo, un día después de la fecha inicial prevista.

Propuestas

El PSOE requirió por escrito conocer las condiciones del nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio, pues el actual está en prórroga desde que finalizó su vigencia en abril del año pasado.

Los socialistas también solicitaron las previsiones para la continuidad del servicio de mantenimiento de jardines, medianas y rotondas del municipio, así como el expediente del contrato de vegetación en varias medianas de Murcia, correspondientes al lote 2 de las obras de movilidad, que incurre en hasta 5 irregularidades según se desprende de un informe de la interventora municipal.

Además, el PSOE llevó a la comisión una situación bastante similar a la del anterior expediente: las facturas tramitadas de forma "irregular" por valor de medio millón de euros para 'prolongar' el contrato de flores de temporada, anunció el portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, el mismo día en el que se celebró la celebración.

Por último, desde el PSOE pidieron estudiar el grado de cumplimiento del servicio de colaboración y de apoyo técnico y material a la aplicación de los tributos.

Por su parte, desde Vox solicitaron acceder a los expedientes del contrato de servicio de explotación operativa del sistema integrado de gestión de emergencias del 092.

"Estamos muy preocupados porque nos llegan quejas de trabajadores del 092 por la pérdida de llamadas de ciudadanos en situación de emergencia ante la falta de personal. No sabemos si el PP desconoce esta situación y por qué no está imponiendo penalidades a la empresa. Además, el de Murcia es el único ayuntamiento que tiene externalizado este servicio tan delicado", declaró la edil de Vox, Alba Franco, a este diario.

Asimismo, Vox solicitó acceso al contrato de servicios de creatividad de campañas publicitarias y producción y contrato de servicios de fotografía y videos promocionales. "Queremos saber cuánto dinero se gasta el Ayuntamiento en autopromoción, mientras necesidades básicas de los murcianos siguen pendientes de atender", indicó Franco a este respecto.

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Por último, el PP llevó para su análisis los contratos que también presentó Vox, así como el de retirada de vehículos, como ya adelantó el edil -y ahora también portavoz- José Francisco Muñoz durante el pleno de abril.