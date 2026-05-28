Rebeca Pérez: "Tengo un año por delante para demostrar lo que soy capaz de hacer por Murcia"

¿Será candidata en 2027?

Ahora tengo por delante unos meses, casi un año, para demostrarles a los murcianos lo que soy capaz de hacer por Murcia. Y se lo voy a demostrar con un equipo humano supercomprometido, con una hoja de ruta muy clara que va a seguir creciendo, y lo voy a hacer con mucho cariño y con la firme determinación de que el mejor proyecto político es aquel que mejora la vida de los ciudadanos. Ahora, lo que me piden los murcianos es trabajo, compromiso sincero y una auténtica vocación de servicio público. Todos esos elementos están sobre la mesa y yo lo que no quiero es fallarles.

El Gobierno regional acaba de remodelar el Gobierno. ¿Cómo se toma este año electoral?

A nivel local, con mucha ilusión, determinación y templanza. Le pregunto por las noches todavía al alcalde Ballesta si lo estamos haciendo bien y tengo la sensación de que nos sonríe desde el cielo. Nos ha dejado un legado impecable y ahora tenemos la enorme fortuna de poder abrazar ese legado y sacar su potencialidad acelerando todos los procesos de transformación de Murcia y apostando por las infraestructuras verdes. A nivel regional, creo que Fernando López Miras ha hecho una buena gestión, dándole un impulso de cara a la última parte de la legislatura con perfiles más apropiados para afrontar los retos y los desafíos que tiene la Comunidad Autónoma sobre la mesa. Los cambios siempre son buenos si se han trabajado previamente, se han pensado.

L.O.

¿Qué ha pesado a la hora de repartir sus antiguas competencias?

No es nada personalista. Lo que he hecho es distribuir las competencias en aquellos lugares donde entiendo que hay más sinergias operacionales. Lo que queremos es utilizar los servicios municipales y ofrecerlos con excelencia.

¿Apoyaría o le parecería bien, si no se lograra la mayoría absoluta en 2027, pactar con Vox, visto lo que está ocurriendo en otros ayuntamientos?

Creo que el Partido Popular tiene un proyecto que responde a las necesidades de los murcianos, que siempre nos han ofrecido una confianza mayoritaria. De todas formas, nunca nos hemos cerrado en banda a la hora de tener que negociar, y esto lo llevo a todos los ámbitos de nuestro trabajo diario. Siempre voy a llegar a alianzas si son buenas para Murcia y para los murcianos. En cualquier caso, el Partido Popular tiene un proyecto sólido de Región de Murcia que requiere de la confianza que nos otorguen los ciudadanos para poder desarrollarlo con plenitud.

L.O.

Su homóloga en Cartagena, Noelia Arroyo, acaba de salvarse de una moción de censura echando a Vox del Gobierno y apoyarse en dos concejales no adscritos. ¿Qué le parece la maniobra?

Nosotros tenemos un máster en este asunto, ya sabe que fuimos censurados. Siempre le he mostrado todo mi apoyo a Noelia Arroyo. Creo que es una alcaldesa de bandera, que está haciendo un trabajo impecable y que, además, tiene un profundo sentimiento de ciudad. Considero, y más por la experiencia que hemos vivido en el Ayuntamiento de Murcia, que el escenario institucional nunca debe estar a disposición de las estrategias políticas porque pierde la ciudadanía. La gente quiere estabilidad, equilibrio y certeza. Creo que esa moción de censura no estaba bien traída porque se está haciendo un trabajo ejemplar en Cartagena. Todo es mejorable, pero era un buen trabajo.

La moción de censura a Noelia Arroyo no estaba bien traída porque se está haciendo un trabajo ejemplar en Cartagena

El PSOE denuncia que los ayuntamientos del PP bloquean o ponen trabajas a decisiones del Gobierno de España como la regularización de migrantes. Usted, como coordinadora general del PPRM, sabrá si hay alguna directriz al respecto.

La coordinación del Partido Popular va dirigida a las juntas locales de cada uno de los municipios. Lo que hacemos es facilitar toda la información relacionada con las iniciativas políticas. Somos como una palanca de comunicación desde la sede central del PP hacia todos los ayuntamientos. También ofrecemos asesoramiento de todo tipo a compañeros que son concejales y que vienen por primera vez a la política, o a alcaldes que tienen alguna duda o cuestión. No es nada sectario. Es un trabajo muy amable y cariñoso. En ese sentido, estamos muy bien coordinados en el partido y tengo el tremendo honor de poder gestionar esa coordinación.

¿Y cómo está siendo el proceso de regularización de migrantes en Murcia?

Todo está volviendo a una normalidad. De forma pacífica, se ha ido dando respuesta a esa primera demanda masiva que había. Lo que hicimos fue reforzar los turnos, ampliar los horarios de atención para dar respuesta y, sobre todo, coordinar a través de citas previas, porque creíamos que la generación de colas en los entornos de las instituciones públicas tampoco dignifica a las personas. Estaban durante horas, quedándose por la noche, y entendíamos que eso no debía suceder. El Ayuntamiento disponía de todos los mecanismos, sobre todo relacionados con la sede electrónica, para que toda la documentación que necesitaban generar la pudieran hacer en menos de un minuto. Pasamos de gestionar casi 300 peticiones al día a unas 30 diarias, que es donde estamos en este momento, más o menos. Hemos querido dar una respuesta a través de los puntos de atención que tenemos en barrios y los tres centrales, que son Abenarabi, Plaza de Europa y el propio Ayuntamiento de Murcia, donde ni siquiera se generan colas.

O sea, que no hay caos, como se llegó a denunciar.

No hay caos en Murcia.

No hay caos en Murcia con respecto al proceso de regulación de inmigrantes

Las asociaciones de memoria denuncian de forma recurrente que aún quedan vestigios de la dictadura en pie. ¿Va a cumplir el Ayuntamiento con la Ley de Memoria Democrática?

Sí, se está haciendo. De hecho, hay una comisión de calles donde se plantean este tipo de iniciativas para poder cumplir la normativa, con presencia de los cronistas de la ciudad y en la que están representados todos los grupos políticos. Allí se toman decisiones para poder afrontar la regularización normativa. El Ayuntamiento de Murcia cumple con la legalidad y lo hace con total normalidad.

¿Van a ser un poco más incisivos con la Comunidad para que asuma, al menos, parte de la responsabilidad respecto a los casi 50 millones de euros que el Ayuntamiento asume en competencias impropias?

Murcia siempre ha dado un ejemplo del respeto institucional. Somos totalmente conscientes de que si avanzamos de la mano llegamos mucho más lejos que si lo hiciéramos solos. En este sentido, solo puedo agradecer que la respuesta a nuestras peticiones siempre haya sido atendida y, al menos, estudiada y valorada. Proyectos como Murcia Conexión Sur, el yacimiento de San Esteban o el modelo de transporte público está contando con el apoyo y la cofinanciación de la Comunidad autónoma. Eso no significa que sea suficiente. Vamos a ser muy reivindicativos, pero no solo con la Administración autonómica, sino también con el Ministerio. Un murciano merece la financiación que recibe cualquier otro ciudadano de España.

Construimos un municipio muy pensado en los jóvenes porque queremos que desarrollen su proyecto profesional y personal aquí

¿Va a exigir a la Comunidad que elabore una Ley de Financiación Local como piden otros alcaldes?

Tenemos que seguir mejorando normativamente y así lo hemos exigido a través de diferentes mociones aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento, pero insisto en que también exigimos al Gobierno de España que sea coherente con la financiación. Murcia ya es un referente en todo el Mediterráneo y cada vez tiene un peso más relevante en todo el territorio nacional. Eso se tiene que reflejar.

¿Cómo convencer a los jóvenes que en los últimos años se han ido a Vox para que vuelvan al PP?

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Yo les animaría a vivir su ciudad con intensidad, a impregnarse de todas las herramientas de las que dispone el Ayuntamiento de Murcia, como participar en las juntas municipales. Tenemos 17 alcaldesas en ellas y más de 500 vocales. Esta es una forma muy fresca de involucrarte en el día a día de tu ciudad, de tu barrio, de tu municipio. Desde el Partido Popular invitamos a los jóvenes a que nos conozcan, que sepan cuál es nuestro trabajo, que se ilusionen con proyectos, que vean que se pueden plantear, que se pueden ejecutar y llevar a cabo porque todo tiene una trazabilidad. En el Partido Popular construimos una Murcia muy pensada en los jóvenes del municipio porque queremos que desarrollen su proyecto profesional y personal aquí, en Murcia, y que lo hagan en un municipio alegre y divertido.