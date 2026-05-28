El bulevar del soterramiento ya tiene constructor: Ferrovial se hace con el contrato tras ser expulsado y readmitido en el proceso

El bulevar del verde que se proyecta sobre las vías soterradas del tren a su paso por Murcia culmina, de nuevo, el proceso de adjudicación. Y la empresa encargada de hacerlo realidad es una de las que en un inicio fue expulsada de la licitación. Sin embargo, tras presentar un recurso, al igual que otra de las candidatas que se quedó fuera del procedimiento, el Tribunal Administrativo les dio la razón y las readmitió.

Tras el nuevo proceso de adjudicación, Ferrovial se hace con los dos lotes del acuerdo, que suman una inversión de 9,5 millones de euros, promovido por la sociedad Murcia Alta Velocidad, formada por el Ministerio de Transportes, la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento capitalino.

Ambos lotes, correspondientes a la llamada 'Fase 0' del proyecto 'Conexión Sur', se corresponden con las obras que abarcan el tramo desde Torre de Romo hasta Ronda Sur -adjudicado por 4,8 millones- y con la creación de una senda verde destinada a conectar Ronda Sur y Camino de Tiñosa -por 4,6 millones-.

A la casilla de salida

El proyecto salió por primera vez a licitación en noviembre de 2024 con la previsión de concluir a inicios de este 2026, y también recayó en Ferrovial. Pero la empresa adjudicataria rebajó el precio previsto a los 7,86 millones de euros, por lo que Orthem –que había quedado segunda en la valoración– y a Acomur, la Asociación de Constructores de Obra Pública de Murcia, reclamaron ante el Tribunal de Recursos Contractuales la incursión en una baja temeraria.

Al estimar el Tribunal la baja temeraria, el proceso volvió a la casilla de salida e inició de nuevo el proceso de licitación. En esta segunda ronda, los adjudicatarios fueron Orthem, que se llevó el lote que abarca el tramo entre Torre de Romo y Ronda Sur por unos 5 millones, y la UTE formada por CHM Obras e Infraestructuras y ACSA, que iba a ser la encargada de la senda verde que conectará Ronda Sur y Camino de Tiñosa, por 4,9 millones.

El plazo de ejecución de ambos acuerdos era de 11 meses a partir de la formalización del contrato, por lo que el llamado bulevar de Santiago el Mayor, así como la senda verde que discurrirá hasta Camino de Tiñosa, serían una realidad a inicios de 2027.

Pero el proceso de adjudicación tuvo que regresar al inicio una vez más: Ferrovial y Pavasal presentaron sendos recursos ante el Tribunal Administrativo, entidad que les dio la razón y las readmitió en el proceso en abril de este 2026, además de anular la anterior adjudicación.

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Y, finalmente, Ferrovial se hizo con ambos lotes del contrato, por un valor global de 9,5 millones de euros, según la adjudicación publicada en el Portal de Contratación del Estado el 27 de mayo de este año. Con los plazos de ejecución previstos, de 11 meses a partir de la formalización del contrato, el bulevar podría ser finalmente una realidad en verano de 2027.