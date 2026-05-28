Ballesta y las Peñas Huertanas 'se cuelan' el pleno ordinario del Ayuntamiento de Murcia

Las conmemoraciones han sido las grandes protagonistas del pleno municipal de mayo en el Ayuntamiento de Murcia.

Por un lado, las Peñas Huertanas quisieron obsequiar a los concejales de la Corporación municipal para celebrar el 175 aniversario de los festejos. Y los ediles, a su vez, aprobaron por unanimidad la concesión a Ballesta, a título póstumo, de la Medalla de Oro y del título de Hijo Predilecto de la Ciudad.

Además, durante la sesión plenaria se aprobaron las fiestas locales del municipio para 2027 y el plan económico financiero 2026-2027, entre otras cuestiones.

Obsequios

Representantes de la Federación de Peñas Huertanas entraron al salón de plenos antes del inicio de la sesión ordinaria para entregar a los miembros de la corporación municipal una medalla que reza: "Bando de la Huerta 1851-2026", bajo el nombre de la Federación.

"El cariño y la admiración es mutua", expresó en agradecimiento la alcaldesa, Rebeca Pérez, quien también recordó que el Ayuntamiento reconocerá con la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia a la Federación el próximo mes de junio.

Orden del día

Los dos primeros puntos del orden del día, destinados a construir aceras, se aprobaron por unanimidad de todos los grupos políticos. En concreto, recibieron el visto bueno la hoja de aprecio para la expropiación de un trozo de la calle Nuestra Señora del Carmen en Santo Ángel y la obtención de suelo para construir una acera desde El Campillo al área comercial de Montepinar, en camino Garroferos, El Esparragal.

Asimismo, se aprobaron por unanimidad las fiestas locales del municipio de Murcia para el próximo año 2027, que serán el martes 30 de marzo, con motivo de la celebración del Bando de la Huerta, y el martes 14 de septiembre, festividad de la Romería de Nuestra Señora de la Fuensanta.

El único 'debate' se produjo con la votación de la aprobación inicial del plan económico financiero 2026-2027. 'Debate', entre comillas, porque como recordó el edil y portavoz del PP, José Francisco Muñoz, "en el seno de la comisión se acordó que el debate sobre las cuestiones relevantes se abordase en el mes de junio", por lo que los grupos políticos solo pudieron votar: PP a favor, PSOE y Vox en contra y María Guerrero, antes edil de Vox, se abstuvo.

También se dio cuenta de la liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2025 y del estado de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Murcia y del Museo Ramón Gaya, a fecha de 31 de marzo del año en curso.

Condecoraciones

Por último, se aprobó por unanimidad el expediente urgencia para la concesión de la Medalla de Oro y el nombramiento como Hijo de la Ciudad, a título póstumo, a Ballesta.

Noticias relacionadas

El objetivo, explicó la edil del PP, Mercedes Bernabé, es acelerar los trámites para que, al aprobarse ahora el inicio del expediente, las condecoraciones a Ballesta puedan concederse en el mes de junio, al igual que al resto de personas y entidades, como es el caso de la Federación de Peñas.