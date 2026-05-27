El tranvía de Murcia se acerca a El Carmen: adjudicada la asistencia técnica para su ampliación

El tranvía de Murcia da un nuevo paso en su ampliación hacia El Carmen con la adjudicación de la asistencia técnica de los trabajos este miércoles, el mismo día en el que lo anunció la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.

Ambos lotes del acuerdo salieron a licitación por un importe global de 614.831 euros. Mientras que el primer lote abarca la modelización del tráfico, con un plazo de ejecución de cuatro meses, el segundo se centra también en la ampliación hacia el área metropolitana -Molina de Segura, Alcantarilla y Santomera-, con un plazo de entre 18 y 20 meses.

Con el calendario de actuaciones previsto, el proyecto que se debe remitir tanto al Ministerio como a la Comunidad estará concluido antes de la fecha límite, fijada en octubre, para suscribir el convenio de financiación que permitirá ejecutar estas obras, detalló, por su parte, el concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz.

Más de 80 millones de viajeros

El anuncio se realizó en la parada de tranvía de Nueva Condomina, donde hizo su aparición uno de estos vehículos rotulado con una imagen que muestra la Catedral de Murcia con motivo del 15 aniversario desde la puesta en marcha del servicio.

Además, se ha editado un cómic conmemorativo realizado por el dibujante Fer Calvi y el guionista Francisco de Zárate, así como un vídeo que recoge la integración del tranvía en la vida cotidiana de Murcia durante estos 15 años.

Pérez explicó que se apostó por este medio de transporte atendienco a criterios de "sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, seguridad y pensando en futuro".

"Pasados 15 años, podemos corroborar que es una iniciativa que, sin duda alguna, valoran enormemente todos los murcianos: 80 millones de viajeros y 12 millones de kilómetros de recorrido consolidan esta infraestructura como un pilar de la movilidad en Murcia", prosiguió la alcaldesa.

Y, en materia medioambiental, el tranvía ha contribuido a evitar la emisión de más de 65.000 toneladas de CO2 a la atmósfera desde su puesta en marcha. A ello, se suma la ampliación de la instalación fotovoltaica ubicada en talleres y cocheras, que permite cubrir más del 70 por ciento de la demanda energética diaria del edificio y aprovechar la energía sobrante para alimentar distintos elementos del sistema.

Demanda creciente

Al balance de datos, se unen una demanda creciente y unos altos índices en las encuestas de satisfacción, que superan el 98 por ciento, agregó Pérez.

Asimismo, el gerente de Tranvía de Murcia, Severiano Arias, detalló que "de cada tres usuarios, uno es jóven", por lo que este sector de la población más del 30 por ciento.

Arias también destacó "la capacidad del sistema para responder a las grandes demandas de movilidad de la ciudad", así como "los elevados estándares de calidad y regularidad alcanzados durante estos quince años de servicio".

Paso previo a las obras

La adjudicación de la asistencia técnica es el paso previo a la redacción del proyecto de obras, y también contempla la futura ampliación hacia El Palmar, "la pedanía más poblada, con el Hospital Virgen de la Arrixaca y el campus de Ciencias de la Salud que alberga a miles de estudiantes", resaltó la alcaldesa.

Con este nuevo paso, "en apenas unos meses tendremos ese proyecto para formalizar el convenio de colaboración entre las tres administraciones: el Ministerio, la Comunidad y el Ayuntamiento, para que sea una realidad a corto plazo", explicó Pérez.

Por su parte, el edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, detalló que a través de esta asistencia técnica concluirán todos los estudios que se deben remitir antes del mes de octubre tanto al Ministerio como a la Comunidad para suscribir el convenio de financiación.

Así, en los próximos meses se realizarán los pertinentes estudios de tráfico, modelización, frecuencias, afección a servicios complementarios, arqueológicos y de trazado, entre otros.

Trazado

La ampliación hasta El Carmen contará con dos kilómetros más y cinco nuevas paradas, con una inversión de 93 millones de euros, y dotará de una conexión directa a los campus universitarios con el centro y la estación.

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Así, el nuevo itinerario discurriría por el corredor Plaza Circular - Gran Vía - Puente Viejo - estación de El Carmen, donde convergerán tranvía, tranvibús, tren y autobús.