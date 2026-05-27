El PSOE denuncia el gasto de más de un millón de euros en flores de temporada, la mitad de forma "irregular"

Más de un millón de euros en flores de temporada, el doble de lo previsto en un inicio en el contrato licitado por el Ayuntamiento de Murcia, en un procedimiento que el PSOE tilda de "irregular" y llevará ante el Tribunal de Cuentas.

Y es que los gastos 'extra', al no quedar cubiertos por ningún contrato, todavía están pendientes de pago: una situación similar a la de la vegetación de las medianas de la avenida Primo de Rivera -de la que ya informó este diario y también denunció el PSOE-, por la que el Consistorio recurrió a un crédito extraordinario de 135.000 euros.

Pero, para el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, esta situación es "más grave", porque "estamos hablando de flores". En concreto, de "más de un millón de euros en flores de temporada, en un municipio donde los críos se asan de calor en las aulas y se rechazan ayudas de emergencia", lamentó el portavoz socialista.

También el concejal de Vox, José Mariano Orenes, se hizo eco de la situación este martes en un comunicado en el que cuestiona el gasto en flores mientras que infraestructuras como, por ejemplo, el centro social en Era Alta "que los vecinos de esa pedanía llevan esperando nueve años".

Facturas

A finales de 2024, el Ayuntamiento sacó a licitación un contrato para la adquisición y plantación de flores de temporada, las que se sustituyen en algunos jardines del centro, sobre todo, cuando se aproximan festejos.

El acuerdo, de carácter plurianual y con vigencia hasta 2028, destina una cantidad de 495.000 euros anuales a estas flores, pero un expediente de comisión señala que esa cantidad monetaria se había agotado en marzo de 2025, explicó Ruiz.

Pese a ello, el Consistorio continuó encargando suministros, mediante "una contratación verbal de 'sigue trayendo flores'", expresó el portavoz del PSOE.

En concreto, el informe que elaboró el jefe del servicio tras la comisión recoge dos facturas posteriores, con importes de 182.000 euros y 271.000 euros.

Con todo, detalló Ruiz, se inició el trámite de la interventora municipal para analizar facturas por un valor de 453.000 euros que no quedan sustentadas por ningún contrato, a las que se sumaría otra factura fechada en diciembre de 2025 de 183.000 euros que localizó el PSOE.

Al sumar todas estas facturas al gasto anual del contrato, la inversión en flores de temporada asciende a los 1.131.287 euros en 2025, y "en marzo pedimos la información de 2026", indicó Ruiz, pero "aún estamos esperando respuesta".

"Lo que están haciendo es irregular", sentenció Ruiz, quien también puso de relieve otro aspecto sobre esta contratación: que las nuevas adquisiciones se han encargado "a la empresa que han querido" y "sin dar oportunidad a otras empresas".

En este sentido, además, el portavoz explicó que "los límites no son un capricho" y que quizá más empresas, u otras distintas, hubieran optado al contrato si hubieran sabido que el presupuesto iba a ser mucho mayor.

Próximos pasos

Las facturas que no quedan cubiertas por el acuerdo se abordaron en la comisión municipal celebrada a inicios de semana con la intención, explicó Ruiz, de llevar al pleno de este jueves el reconocimiento de omisión de la función interventora, algo que finalmente se realizará en una sesión ordinaria de meses posteriores, pues el orden del día

El PSOE ya votó en contra en la comisión y su portavoz adelantó que así lo harán también en el pleno.

Además, Ruiz aseguró que pondrán todas estas facturas en manos del Tribunal de Cuentas, pues el proceso de contratación fue "irregular" al no quedar cubiertas por el contrato.

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Asimismo, el PSOE pedirá que este acuerdo se incluya en la comisión de vigilancia de la contratación convocada este mismo miércoles.