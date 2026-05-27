Formaciones grupales contra la violencia de género en Murcia

Formaciones y talleres grupales contra la violencia de género en Murcia. Es la propuesta que surge de la colaboración entre la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, dirigida por Ascensión Carreño, con la Asociación Colectivo La Huertecica, dentro de la convocatoria anual de subvenciones para proyectos de igualdad y prevención de la violencia hacia las mujeres.

La subvención de casi 4.000 euros se otorga al 'proyecto de protección y prevención frente a la violencia de género para mujeres en situación de gran vulnerabilidad', una iniciativa que ofrece atención integral a mujeres con problemas de adicciones, enfermedad mental y en riesgo de exclusión social, mediante formación grupal específica centrada en la prevención de situaciones de violencia de género y en el fortalecimiento personal y social de las participantes.

El programa está dirigido a mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia de género y/o violencia sexual, con problemas de adicciones o patologías asociadas, que habitualmente acuden al centro de encuentro y acogida de la Asociación Colectivo La Huertecica.

Entre sus principales objetivos, se encuentran la prevención y protección frente a situaciones de violencia de género, el fomento de la autoestima y el empoderamiento femenino, la construcción de relaciones más igualitarias y la creación de espacios seguros de apoyo mutuo.

Para ello, el proyecto desarrolla distintos talleres socioeducativos y de sensibilización, entre los que se incluyen actividades centradas en la identidad y el autoconcepto, la autoestima, las emociones, la sexualidad, el empoderamiento, la autonomía personal y la creación de redes de apoyo social entre mujeres.

La concejala Ascensión Carreño destacó que "este proyecto permite ofrecer herramientas de protección, apoyo y empoderamiento para ayudarles a reconstruir sus vidas en un entorno seguro".

Noticias relacionadas

La Asociación Colectivo La Huertecica, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones desde 1983, desarrolla su actividad en el ámbito de la exclusión social, la rehabilitación y la incorporación social y laboral de personas con adicciones y otras dificultades personales y sociales. Desde sus inicios, la entidad presta especial atención a mujeres en situación de elevada vulnerabilidad, abordando su intervención desde una perspectiva integral y de género.