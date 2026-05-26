Visto bueno al proyecto de rehabilitación de la ermita del Salitre, una "joya" en pleno corazón de Murcia

La recuperación de la ermita del Salitre, en el centro de Murcia, da un nuevo paso. El Ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno de este lunes el proyecto de rehabilitación del inmueble tras el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad.

Esta actuación permitirá "devolver un espacio absolutamente icónico en el corazón de la ciudad a todos los murcianos", resaltó la alcaldesa, Rebeca Pérez, tras el anuncio de las novedades relativas al inmueble que se destinará a usos culturales y acogerá también la escuela de formación para jóvenes auroros.

El proyecto cuenta con una inversión de 346.000 euros procedentes de las arcas municipales y el Ayuntamiento ya cuenta con la "financiación completa para su licitación inmediata", matizó la alcaldesa. Tras la adjudicación, el plazo de ejecución aproximado es de seis meses.

Proyecto

La ermita es un inmueble catalogado con el primer grado del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia (PECHA), por lo que cuenta con protección integral y todas las actuaciones previstas se fundamentan en criterios de mínima intervención, reversibilidad y respeto absoluto a sus características originales.

Los trabajos se centran en la consolidación estructural, especialmente en muros de carga y cubiertas. También se repararán grietas, fisuras y humedades y se restaurarán los elementos más valiosos del conjunto, como la fachada de piedra, la cúpula y su remate original, las vidrieras y los elementos decorativos.

Especial relevancia adquiere la restauración de las pinturas murales al temple realizadas en 1952 por Manuel Muñoz Barberán, con trabajos de limpieza, consolidación y protección destinados a preservar las obras a largo plazo.

Además, se dotará a la ermita de instalaciones básicas de fontanería, saneamiento e iluminación -tanto ambiental y museística en el interior como monumental en el exterior- y se actuará en el entorno urbano inmediato, para recuperar la lectura original de los volúmenes del edificio.

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En concreto, se rebajarán las aceras aledañas al edificio aproximadamente medio metro para descubrir los sillares de arenisca que han quedado soterrados. Y también se abrirá de nuevo un ventanal que funcionará a modo de expositor y permitirá a los viandantes observar desde la calle el interior de la ermita que lleva medio siglo cerrada.