Social
El Rey llega a Murcia para desvelar al ganador del Premio Princesa de Girona de Investigación 2026
El monarca anunciará al ganador del galardón dotado con 20.000 euros en el acto central del Tour del Talento
El Rey Felipe VI preside este martes el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Investigación 2026, el evento central del Tour del Talento que desplegará más de 60 actividades en la ciudad desde el 23 hasta el próximo 31 de mayo.
El monarca llegó al auditorio Víctor Villegas, que acoge este martes el Princesa de Girona CongresFest, al mediodía. Aunque Felipe VI no fue la primera personalidad en hacer presencia: el tenista Carlos Alcaraz llegó al edificio apenas unos minutos antes de que comparecieran Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia, y Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona.
"Cuando el talento crece, las ciudades también lo hacen", destacó la alcaldesa de Murcia sobre el evento y resaltó también: "Somos realmente afortunados, porque una de las paradas más importantes del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona se realiza aquí en Murcia".
Entrada al auditorio
El rey llegó al auditorio acompañado de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez; el presidente regional, Fernando López Miras; y el Delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, y procedió a saludar a las autoridades, patronos de la Fundación Princesa de Girona y empresas colaboradoras, así como a los cinco candidatos finalistas y miembros del jurado que determinará al ganador del galardón dotado con 20.000 euros.
Y, en la abarrotada sala de conferencias en la que se desarrollaba el acto, el público aguardaba, móviles en mano para inmortailzar el momento, la llegada del monarca, que recibió una larga ovación antes de sentarse entre el público junto a las personalidades políticas murcianas.
Para optar al premio, los finalistas defenderán su trayectoria y proyecto ante un jurado de expertos vinculados al ámbito científico. Aunque antes presentaron sus propuestas ante el público presente en el auditorio, que pudo disfrutar de la intervención de Jesús Calleja, tercer español en viajar al espacio.
"He vivido el efecto perspectiva y es maravilloso", declaró Calleja sobre el cambio que los astronautas suelen experimentar al observar la Tierra desde el espacio, y agregó que "el mundo es una familia que se llama humanidad".
Cabe recordar que la ciudad de Murcia es la última parada del Tour del Talento, por lo que es donde se anunció al ganador del galardón, aunque la entrega de premios será el 14 de julio en Barcelona para que la Casa Real presida el acto.
Intervenciones de los finalistas
- La gaditana Ana I. Benítez, investigadora emergente en biocatálisis y biología sintética, desarrolla sistemas enzimáticos avanzados para producir compuestos de alto valor de forma más eficiente y sostenible. Benítez explicó durante el acto que producir 1 kilogramo de ibuprofeno produce 100 kilogramos de residuos pero, con la aplicación de tecnologías, los residuos generados se pueden reducir hasta en un 70 por ciento.
- La gerundense Carla Casadevall, líder en química sostenible, desarrolla tecnologías fotocatalíticas que imitan la fotosíntesis para producir combustibles y productos químicos a partir de energía solar.
- El vizcaíno Javier Santos, referente en biología sintética, lidera el diseño de circuitos genéticos para programar células bacterianas con aplicaciones en salud y medio ambiente. Es una suerte de 'programador de bacterias'. Al igual que nosotros 'programamos' la alarma para sonar por la mañana, explicó Santos durante el acto, él programa bacterias "para que hagan cosas que no harían en la naturaleza", como producir productos antiinflamatorios en beneficio de la salud.
- El madrileño Pablo Rodríguez, experto en fusión nuclear que lidera el desarrollo de modelos avanzados para hacer viable la energía de fusión en nuestro planeta como fuente limpia e inagotable. Aunque, para conseguirlo, Rodríguez señaló que hace falta crear máquinas de fusión y optimizar las plantas en las que operan.
- El cordobés Rafael Luque, experto en exoplanetas que ha contribuido al descubrimiento de más de 220 mundos fuera del sistema solar y al estudio de nuevas tipologías planetarias como los 'mundos acuáticos'. Luque trabaja con los planetas 'subneptuno', que albergan agua y podrían, por ende, albergar vida, aunque aseguró que disfruta más con la divulgación científica. "Estudiar el universo nos hace más humildes y más humanos, y para mi ese legado es más importante que los hallazgos", resaltó el finalista.
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