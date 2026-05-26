El Rey llega a Murcia para desvelar al ganador del Premio Princesa de Girona de Investigación 2026

El Rey Felipe VI preside este martes el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Investigación 2026, el evento central del Tour del Talento que desplegará más de 60 actividades en la ciudad desde el 23 hasta el próximo 31 de mayo.

El monarca llegó al auditorio Víctor Villegas, que acoge este martes el Princesa de Girona CongresFest, al mediodía. Aunque Felipe VI no fue la primera personalidad en hacer presencia: el tenista Carlos Alcaraz llegó al edificio apenas unos minutos antes de que comparecieran Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia, y Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona.

"Cuando el talento crece, las ciudades también lo hacen", destacó la alcaldesa de Murcia sobre el evento y resaltó también: "Somos realmente afortunados, porque una de las paradas más importantes del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona se realiza aquí en Murcia".

Entrada al auditorio

El rey llegó al auditorio acompañado de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez; el presidente regional, Fernando López Miras; y el Delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, y procedió a saludar a las autoridades, patronos de la Fundación Princesa de Girona y empresas colaboradoras, así como a los cinco candidatos finalistas y miembros del jurado que determinará al ganador del galardón dotado con 20.000 euros.

Y, en la abarrotada sala de conferencias en la que se desarrollaba el acto, el público aguardaba, móviles en mano para inmortailzar el momento, la llegada del monarca, que recibió una larga ovación antes de sentarse entre el público junto a las personalidades políticas murcianas.

Judit López Picazo

Para optar al premio, los finalistas defenderán su trayectoria y proyecto ante un jurado de expertos vinculados al ámbito científico. Aunque antes presentaron sus propuestas ante el público presente en el auditorio, que pudo disfrutar de la intervención de Jesús Calleja, tercer español en viajar al espacio.

El Rey Felipe VI se sentó entre el público asistente al Víctor Villegas. / Juan Carlos Caval

"He vivido el efecto perspectiva y es maravilloso", declaró Calleja sobre el cambio que los astronautas suelen experimentar al observar la Tierra desde el espacio, y agregó que "el mundo es una familia que se llama humanidad".

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Cabe recordar que la ciudad de Murcia es la última parada del Tour del Talento, por lo que es donde se anunció al ganador del galardón, aunque la entrega de premios será el 14 de julio en Barcelona para que la Casa Real presida el acto.